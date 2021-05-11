نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحري رؤية هلال شوال 1442 في المملكة العربية السعودية| When is eid 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث مؤخراً عن تحري رؤية هلال شوال 1442 في المملكة العربية السعودية، كل ما يفصلنا عن موعد التحري هو بضع ساعات فقط والتي سنتمكن من خلالها من معرفة ما إن كان الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2021 أو ما إن كان المتمم لشهر رمضان المبارك، ليكون يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

يُرجي العلم أن هيئة رؤية الهلال السعودية قد أشارت بأن توقعات رؤية هلال شهر شوال 2021 هو أن هلال شوال فلكيا سيُشير إلي كون يوم الخميس هو أول أيام شهر شوال أي أول أيام عيد الفطر 2021 في السعودية. أما في التوقيت الحالي فلا زال الجميع ينتظر الإعلان عن تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية لمعرفة موعد عيد الفطر، ونشارك معكم كذلك في نهاية المقال موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية.

تحري رؤية هلال شوال 1442 بالمملكة

يترقب جميع المسلمين تحري رؤية هلال شوال 1442 لهذا العام في المملكة العربية السعودية 1442، ونظراً لكونه واحداً من الأحداث الضخمة في المملكة فلقد قامت “المحكمة العليا” في السعودية بدعوة الملايين لمتابعة نتيجة التحري، لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية والذي سيتم الحدث اليوم الثلاثاء الموافق 11-5-2012 في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت السعودية.

كما أنها قالت في بيان لها بأن كل من يتمكن من رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بالتلاسكوب، عليه إبلاغ أقرب محكمة له علي الفور مع الإدلاء بشهادته.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 السعودية

ننشر لكم فيما يلي موعد صلاة عيد الفطر 2021 السعودية في المدن التالية: