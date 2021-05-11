نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2021-1442 وتعميم إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2021-1442 واحدة من أهم المدن في المملكة العربية السعودية وأكبرها، وتعتبر صلاة عيد الفطر المبارك سنة مؤكدة ويحرص المسلمون على إقامتها كأحد العبادات وتمثل مظاهر احتفال المسلمون بعيد الفطر المبارك، لذا يكون الشاغل الأكبر في ذلك التوقيت هو موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021 لاسيما بعد تحري رؤية هلال شوال 1442 وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك في كافة أنحاء البلاد، ولأن الرياض يقنطها عدد سكان كبير، نجد أن موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2021-1442 يتصدر بحث المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2021-1442

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2021-1442 في تمام الساعة 05:25 صباحاً، على أن تقام في المساجد الكبري وسط إجراءات احترازية مشددة فبدء تعقيم المساجد استعدادًا لقامة صلاة عيد الفطر في السعودية 2021 وحماية المصلين من فيروس كورونا وتجنب انتشار العدوي فيما بينهم.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

ويمكنكم مطالعة توقيت عيد الفطر في السعودية 2021 بمختلف المدن من خلال الجدول التالي:

الدمام 5:14 صباحًا.

الرياض 5:30 صباحًا.

المدينة المنورة 5:59 صباحًا.

مكة المكرمة 6:3 صباحًا.

جدة 6:5 صباحًا.

سكاكا 5:47 صباحًا.

النبك 5:56 صباحًا.

ينبع 6:6 صباحًا.

الجندل 5:49 صباحًا.

بيشة 5:54 صباحًا.

الطائف 6:1 صباحًا.

نجران 5:52 صباحًا.

القويعية 5:37 صباحًا.

الحلة 5:32 صباحًا.

المبرز 5:18 صباحًا.

القطيف 5:14 صباحًا.

الظهران 5:14 صباحًا.

بريدة 5:39 صباحًا.

حائل 5:46 صباحًا.

عرعر 5:42 صباحًا.

رفحاء 5:35 صباحًا

الخرج 5:29 صباحًا.

ويجدر الإشارة في سياق الحديث عن موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2021-1442 إنه تم تعميم إقامة صلاة عيد الفطر في السعودية من قبل الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز على أن يكون موعد صلاة العيد هذا العام بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.