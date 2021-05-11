نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية وطريقة إلغائها تفاصيل كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة الأرقام المسجلة باسمك برقم الهوية إحدى الخدمات المتميزة المقدمة من شركات الاتصالات موبايلي أو stc، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية معرفة الأرقام المسجلة باسمك برقم الهوية، وطريقة إلغائها.

معرفة الأرقام المسجلة باسمك برقم الهوية موبايلي:

يتم معرفة الارقام المسجلة باسمي برقم الهوية عبر شركات الاتصالات موبايلي من خلال التالي:

أولاً: إرسال رسالة نصية على الرقم 616166 وبعد ذلك سوف تحصل على جميع الأرقام المسجلة باسمك برقم الهوية من شركة الاتصالات موبايلي.

ثانياً: التواصل مع خدمة أرقامي عبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن خلال ذلك يتم تسجيل رقم الهوية ورقم الجوال الخاص، ورمز التحقق المرئي، وبعد ذلك يتم الضغط على خانة الاستعلام، وبالتالي سوف تظهر قائمة تحتوي على الأرقام المسجلة باسمك التي تود الحصول عليها.

معرفة الارقام المسجلة باسمك برقم الهوية stc:

يمكنك الحصول على جميع المعلومات الخاصة والأرقام المسجلة باسمك من خلال التواصل مع موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتم ذلك من خلال التالي:

الدخول على الرابط الخاص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. الدخول على الصفحة الرئيسية واانقر على خدماتي. الضغط على خانة أرقامي. النقر على خانة “ابدأ”. تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيمين. تسجيل رقم الجوال التابع لرقم الهوية الوطنية. تسجيل رمز التحقق المرئي. النقر على خانة استعلام. سوف يتم إرسال رمز التأكيد. قم بتسجيل رمز التأكيد. النقر على خانة استمرار. يتم معرفة الأرقام المسجلة باسمك التي تود الاستعلام عنها.

يمكنك إرسال رسالة نصية بها كود 9988 على الرقم 900 وبعد قليل سوف تحصل على الأرقام المسجلة باسمك من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كيف اعرف رقم هوية شريحتي موبايلي:

يمكنك معرفة هوية الشريحة الخاصة بالجوال من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: