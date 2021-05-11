نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 1442 في السعودية ومصر اليوم: متى عيد الفطر 2021 شرعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 1442 في السعودية ومصر اليوم وفق ما تم التصريح من جانب وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” ودار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر مايو 2021م، حيث دعت بالأمس المحكمة العليا جموع المسلمين بالمملكة لتحري رؤية هلال شهر شوال لتحديد متى أول أيام عيد الفطر المبارك، وقد تم الإعلان اليوم عن نتيجة استطلاع هلال عيد الفطر المبارك بشكل رسمي، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على موعد أول أيام عيد الفطر المبار في السعودية ومصر 2021م، كما يمكنكم الحصول الآن على رسائل عيد الفطر لتقديم أرق التهاني وأعذب الكلمات بمناسبة حلول أو قدوم العيد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 1442 في السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” بشكل رسمي اليوم الثلاثاء عن صدور بيان من الديوان الملكي بشأن الإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية هلال العيد، حيث تم عقد دائرة الأهلة بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية جلسة مساء اليوم وفق تقويم أم القرى، وتم الإطلاع على ما وردها من المحاكم والمراصد فيما يتعلق بترائي هلال شوال للعام الهجري الجاري.

وبعد أن تمت الدراسة والتأمل، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم، ووفقاً لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمى عليكم فأكملوا العدد”، فقد قررت لجنة الأهلة ما يلي:

يوم الأربعاء بتاريخ 12 مايو 2021م الموافق لتاريخ 30 رمضان 1442هـ هو المتمم والمكمل لشهر رمضان المبارك.

يوم الخميس الموافق لتاريخ 13 مايو 2021م هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2021م وفق تقويم أم القرى.

المحكمة العليا أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر شوال 1442 مساء اليوم الثلاثاء، وبناءً على ذلك فإن موعد عيد الفطر شرعاً هو يوم الخميس بتاريخ 13 مايو 2021م، وقد قدمت المحكمة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمنا بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما- وعموم المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك.

دار الإفتاء هلال شوال في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسمياً عن تعذر رؤية هلال شوال اليوم الثلاثاء في مصر، وأن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الخميس الموافق لتاريخ 13 مايو 2021م هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، وكل عام وأنتم بخير.

ومن يرغب في الحصول على عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك بأجمل الكلمات لتقديم تهنئة العيد للأصدقاء والأقارب، أو التعرف على موعد بداية إجازة عيد الفطر في السعودية وتاريخ نهاية الإجازة للقطاعين العام والخاص، وتاريخ وقفة عيد الفطر في مصر 2021م من خلال ثقفني، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على نتيجة استطلاع الهلال بعد إعلان نتيجة رؤية هلال شوال رسمياً من جانب المحكمة العليا.