إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين البنكية قيد المراجعة // وتحديد موعد الصرف يجري الآن

لم يتبقى على موعد عيد الفطر المبارك إلا ساعات قليلة ويتساءل المستحقين للدعم، متى تنزل المساعدة المقطوعة للعام 1442، وهل تم إلغائها كما يتردد أن أن دعم المقطوعة قد تم تغيره إلي دعم أخر تحت مسمى جديد، فالمقطوعة يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة والعجزة سواء عجز كلي أو جزئي، ولم تعلن وزارة الموارد أي أخبار عن موعد الصرف حتى الآن، وقالت عبر موقعها الإلكتروني على تويتر أن المقطوعة لم يتحدد موعد الصرف لها حتى الحظة، وفي حالة أن هناك جديد بالمقطوعة سوف ينشر عبر الحساب الرسمي للوزارة.

ما هي المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هو دعم مالي مقطوع يتراوح حده الأدنى 10 ألآف ريال وحدة الأقصى 30 ألاف ريا،ل يصرف مرة واحدة في العالم وليس لها وقت معين للصرف، والمقطوعة هي مكرمة ملكية يستفيد منها الرجال والنساء على حد سواء، تخضع عملية الصرف لضوابط وشروط يجب توافرها في الشخص الذي سيحصل على الدعم، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

من هم المستحقين لصرف مقطوعة الضمان

أصحاب الدخل البسيط ومن ليس لهم دخل ثابت. الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وأصحاب العجز الجزئي والكلي. كبار السن وأسر الشهداء والأسر التي فقدت عائلها الوحيد. النساء المطلقات والأرامل من السعوديات.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. الدخول على أيقونة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. تسجيل الاسم ورقم الطلب ورقم السجل المدني. الضغط على زر أستعلام سوف يتم عرض كافة تفاصيل الدعم.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

كما ذكرنا في صدر المقال فأن مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس لها موعد ثابت للصرف، وهي لم يتم تحديد لصرفها حتى الآن، ويجب على المستفيدين عدم أخذ المعلومات إلا من موقع الوزارة الرسمي فقط، وفي حال تم تحديد موعد الصرف سوف يكون موقع الوزارة هي الجهة الأولى التي تنشر الخبر الخاص بهذا الشأن.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هي الوزارة الأكثر تعاملاً مع المواطن في المملكة، فجميع برامج الحماية الاجتماعية تخضع لإشرافها وتصرف من خلالها، لذا فهي من الوزارات التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المنخفضة ومستحقي الدعم.