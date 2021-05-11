تمويل الشركات الجديد شركة متاجر التمويلية .. رابط التقديم على التمويل للشركات

تمويل الشركات الجديد شركة متاجر واحدة من التمويلات التي تقدمها هذه الشركة المتخصصة بتقديم الحلول التمويلية للعملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية، وقد وفرت تمويل الشركات مع التمويل الشخصي لكي يناسب جميع الأفراد وأصحاب المشاريع والشركات الجديدة، ومن أجل إتمام الحصول على التمويل يجب تطبيق بعض الشروط التي سيتم التطرق إليها في هذا المقال، مع طريقة التسجيل للحصول على هذا التمويل للأعمال والخاص بالشركات والمؤسسات.

تمويل الشركات الجديد شركة متاجر السعودية

تعتبر شركة متاجر أحد الشركات التمويلية المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي في السعودية، حيث تقدم عدد من التمويلات والمنتجات التمويلية التي تناسب المواطن السعودي بمختلف المناطق، من جهة ثانية للحصول على تمويل الشركات يجب أولا أن توفر هذه الشروط:

توفير كشف الحساب البنكي لآخر سنة بالشركة

يجب توفير أيضا مستندات المنشأة التي تطلب التمويل لها

دفع الأقساط يصل حتى 48 شهر أو ما يعادل 4 سنوات

لا يوجد أي رسوم إدارية في حال طلب التمويل

يتم البيع حتى نصف مليون ريال سعودي دون الحاجة إلى رهن عقاري.

رابط وطريقة التقديم على تمويل الشركات من متاجر

في الخانة الأولى تكتب اسم المنشأة الموجودة في بوابة شركة متاجر

في الخانة الثانية تكتب نشاط المنشأة

الخانة الثالثة اختيار الفرع الأقرب للعميل

كتابة رقم الهاتف أو رقم الجوال الشخصي

كتابة البريد الإلكتروني

الخانة التي تليها كتابه المبلغ المطلوب والذي يجب ألا يقل عن 100,000 ريال سعودي

كتابة الدخل العام للشركة

كتابة الهدف أو الغرض من الحصول على تمويل المنشآت عبر شركة متاجر للتمويل

عبر في آخر خانه سيتم طرح سؤال هل تم إيداع القوائم المالية اختار نعم أو لا من القائمة

اقرأ الشروط والأحكام وأنقر على مربع الأمان ومن ثم أرسل الطلب.

حاسبة تمويل المنشآت من متاجر التمويلية