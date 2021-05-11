نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح مهم من منصة إحسان بشأن خدمة الدفع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة إحسان مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عودة خدمة الدفع الالكتروني مرة أخرى، جاء ذلك خلال تغريدة تم نشرها على حساب المنصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها “نحيطكم علماً بعودة خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة إحسان وذلك بعد انقطاعها لأسباب فنية، يمكنكم الآن التبرع في جميع المشاريع والخدمات على المنصة ليستمر الإحسان والعطاء”.

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة

بدأ انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية منذ السادس عشر من أبريل عبر منصة إحسان التي قامت على تطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبحضور ومشاركة كبار المسؤولين وأصحاب الفضيلة من العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبير من رجال الأعمال.

استمرار الحملة الوطنية للعمل الخيري في رمضان

تهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستواصل العمل طوالي شهر رمضان المبارك إلى التعريف بدور المنصة (منصة إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لجميع أفراد المجتمع وذلك من خلال الحث والتشجيع على التبرع وتفعيل الدور التكاملي لمنصة سدايا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وجميع قطاعات الجهات الحكومية وكذلك تمكين القطاع غير الربحية وتوسيع أثره ودوره في توفير المساعدة والدعم للجميع، وكذلك تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والاشتراك في رفع مستوى الشفافية والثقة للعمل الخيري والعمل التنموي في المملكة العربية السعودية.

أهداف منصة إحسان للعمل الخيري

كان إنشاء منصة إحسان للعمل الخيري لهدف واضح وهو مساعدة الفئات التي تستحق المساعدات داخل المجتمع السعودي من خلال التعاون مع مؤسسات غير ربحية وجهات مخصصة لصرف الدعم بأشكاله المختلفة لمستحقيه، تم إنشائها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي ساعدت في تطوير المنصة وجعلها في مساعدة من يستحقون المساعدة.