نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين فى السعودية اليوم بعد التغيير المفاجئ في ارتفاع الأسعار 11 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين فى السعودية اليوم بعد التغيير المفاجئ الذي تم الإعلان عنه من قبل ارامكوا منذ قليل والذي شهد زيادة في أسعار البنزين فئة 95 وفئة 91 مع تثبيت أسعار مواد الوقود كيروسين وديزل وغاز ميسال، فقد تجد الكثيرون كانوا يتوقعون انخفاض سعر لتر البنزين في التحديث الجديد في الأسعار ولكن ربما كان التغير الجديد الذي بدأت ملامحة تظهر في العالم كان لها الاثر في هذا التغير ألا وهو متحور كورونا الهند.

سعر البنزين فى السعودية اليوم

سعر لتر النزين فئة 91 من الأشياء التي يتم مراقبتها دائما من جميع الفئات في المملكة وخاصة الفئات المتوسطة والفئات الأقل دخل وذلك لتداخله في معظم الأشياء في وارتفاعه يؤدي إلي ارتفاع العديد من المنتجات الغذائية، لهذا سنوضح إليكم ما حدث في تغيرات أسعار البنزين والسبب في هذا الارتفاع والعوامل التي تؤثر علي زيادة أسعار البنزين التي لا يأملها الموطنين، ولكن مع كل زيادة تقوم بها الحكومة السعودية في أسعار البنزين تعوضها في العديد من مبادرات الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين.



تحديث ارامكوا لأسعار البنزين

حدثت منذ قليل شركة ارامكوا السعودية أسعار البنزين الجديدة والتي يستمر العمل بها لمدة ثلاثون يوم بداية من يوم 11 مايو 2021 إلى 10 يونيو 2021 وبعدها يتم المراجعة الجديدة لأسعار البنزين، كانت أسعار البنزين السابقة قبل التعديل كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 بلغ 1.99 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 بقيمة 2.13 ريال سعودي.

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

سعر غاز الميسال 0.75 ريال سعودي.

سعر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي.

جدول البنزين الجديد لشهر مايو 2021

أما عن جدول المتغيرات الجديدة في سعر البنزين الذي اعلن الآن جاء كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 بقيمة 2.08 ريال سعودي سعر لتر بنزين 95 بقيمة 2.23 ريال سعودي. سعر الكيروسين بقيمة 0.70 ريال سعودي سعر غاز الميسال بقيمة 0.75 ريال سعودي. سعر الديزل بقيمة 0.52 ريال سعودي.

توفر شكة ارامكوا السعودية العديد من أنواع الوقود الذي يلبي احتياجات السيارات والمحركات اليومية ويعد افضل أنواع هذه المنتجات بنزين 95 بالإضافة إلي بنزين 91 احد ابرز أنواع الوقود في المملكة الذي ظل الأول علي مدار السين في المملكة قبل أن تلجا الحكومة السعودية من خلال شركة ارامكوا إلي توفير بنزين 95 في العقد الأخير.

أوضحنا لكم جميع المتغيرات الجديدة التي يتم العمل بها بدا من الآن لذا عليكم من اليوم العمل بالتسعيرة الجديدة التي لوضحناها في نهاية مقالنا عن سعر البنزين فى السعودية اليوم.