نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب استثماري في الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين هو كيفية فتح حساب استثماري في الراجحي للمواطنين والمقيمين بالمملكة. وخاصة للمهتمين بمجال الاستثمار وتداول البورصة فيوفر الراجحي حساب استثماري مخصص من أجل الاستثمار بشكل إلكتروني. وتفعيل المحفظة الاستثمارية لمتابعة التقارير اليومية وكذلك معدل الربح والخسارة.
حساب الراجحي الاستثماري
هو حساب مقدم من مصرف الراجحي يتيح للمواطنين والمقيمين على السواء إمكانية التداول واستثمار أموالهم بطريقة شريعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والحصول على عوائد مالية من خلال توزيعات أرباح الأسهم أو من الفارق في بيع الأسهم مما يتيح لهم الحصول على عائد مالي عالي ويمكن للعملاء التداول إلكترونيًا عبر الراجحي.
كيفية فتح حساب استثماري في الراجحي
إليك خطوات فتح حساب الراجحي الاستثماري بالخطوات الآتية:
- أولًا الدخول إلى موقع الراجحي المالية.
- ثانيًا تجد أسفل الصفحة أيقونة ” لنبدأ ” قم بالنقر عليها.
- ثالثًا ينقلك الموقع لصفحة التوثيق لإدخال بيانات بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك. قم بإدخال البيانات ثم النقر على التالي.
- رابعًا تصلك رسالة على هاتفك المسجل به في الراجحي تحتوي على رسالة التفعيل.
- خامسًا ادخل كود التفعيل ثم النقر على التالي ثم الموافقة على الشروط والأحكام ثم ابدأ في إدخال المعلومات الشخصية عنك متضمنه عنوان المراسلة وعدد أفراد الأسرة ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية.
- سادسًا ابدأ في إدخال بيانات الحساب البنكي الخاص بك متضمنه رقم الحساب واسم الفرع.
- سابعًا اختر خبرتك في مجال الاستثمار اختر قدرتك على تحمل المخاطرة، واختيار الأصول الاستثمارية المفضلة لك سواء السندات أو الأسهم أو العقود مقابل الفروقات أو الصناديق المتداولة.
- ثامنًا النقر على الإقرار بصحة المعلومات المقدمة ثم فتح حساب استثماري
- تاسعًا فتح محفظة استثمار لبدء التداول.
رسوم فتح حساب استثماري الراجحي
يتم فتح الحساب مجانًا بدون رسوم كما يقدم مصرف الراجحي مجموعة من خدمات الاستثمار مثل شراء سبائك الذهب وتداول الذهب مجانًا أيضًا.
طريقة الاستعلام عن اسعار اسهم الراجحي
يمكن الاستعلام عن أسعار أسهم الراجحي من خلال منصة التداول من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول مباشرة لخدمة مباشر نت الراجحي
- النقر على التسجيل مجانًا ثم ادخل بيانات المستخدم
- ثم حدد الدولة التي تريد معرفة سعر الأسهم بها.
- ثم حمل البرنامج ليكون لديك وتسجل فيه.
طريقة شراء الأسهم من محفظة الراجحي
يمكن للمستثمر شراء الأسهم ببساطة من خلال محفظة الراجحي الاستثمارية بالخطوات الآتية:
- الولوج إلى تطبيق الراجحي والتسجيل بالطريقة المعتادة.
- ثم النقر على علامة التداول أعلى الصفحة.
- تظهر أمامك كافة الأسهم المتاحة التي يمكن للمستثمر شرائها.
- ثم بالنقر على الشركة التي تريد شراء أسهمها.
- سوف يظهر أمامك سعر السهم بخانة السعر، قم باختيار عدد الأسهم ونوع الأمر.
- من ثم النقر على أيقونة ” شراء “.
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