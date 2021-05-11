شروط وموعد صرف المساعدة المقطوعة في السعودية “مقطوعة الضمان الاجتماعي”

خطوات تحديد شروط الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة، تهتم دائما وزارة التنمية الاجتماعية بمساعدة أصحاب الدخل المنخفض أو الأشخاص الذين يستحقون الدعم حتى تتمكن من تقديم لهم يد العون في الظروف الصعبة التي يمرون بها، وبالتالي قامت بتحديد المساعدة المقطوعة ولكن يتم صرفها لبعض الفئات المحددة حتى يتمكنوا من العيش حياة كريمة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة وإيداع المبلغ في حسابات جميع الأشخاص المستقبل المتقدمين الاستفادة من المساعدة المقطوعة، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق ب مقطوعة الضمان الاجتماعي بشكل تفصيلي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يهتم جميع المتقدمين ومعرفة الخطوات التي تساعدهم على صرف المقطوعة مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق موقع وزارة التنمية الاجتماعية الموجود عبر الإنترنت بعد ذلك يتم أضافة الاسم ورقم السجل المدني، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم الضغط وكتابة رقم الطلب ثم استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل في حالة إذا كان هذا الشخص يستحق الحصول على المساعدة المقطوعة أم لا.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

حتى يتمكن أي شخص مستحق من الاستفادة من المساعدة المقطوعة ينبغي أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية، ومقيم داخل البلاد بشكل دائم وألا يوجد لديه أي سجلات تجارية باسمه والدخل الشهري الخاص به لا يتعدى 20 ألف دولار أمريكي، وكذلك لا يوجد له أي أملاك أو عقارات باسمه.