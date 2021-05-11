الخدمات الإلكترونية داخل الحكومة السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بتحويل كل معاملاتها إلى معاملات رقميه ،واهتمت بالتحويل الرقمي نحو الحوكمه الإلكترونية التعامل بها داخل كل الوزرات من اجل تسهيل الاجرءات الخاصة بالمواطن السعودي والمقمين بداخلها، من اجل التقدم الرهيب في التكنولوجيا التي تواكب العصر الحديث، قام الديوان الملكي بإصدار بيان إلى وزراه الاتصالات والتكنولوجيا لوضع خطه مستقبليه نحو التحول الرقمي وكيفيه التعامل به داخل الوزارات، حيث قالت أن التحول الرقمي لن يتحقق ألا بالتعاون مع كافه الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت بتشكيل لجنه وطنيه للتحول الرقمي برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط ومهمها الأشراف على تنفيذ خطه التحول الرقمي، وأثبتت احدي الدراسات العالمية بأن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الخامس عالميا بين الدول العشرة الكبرى في مجال الحكومة الإلكترونية.

أسماء الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية في السعودية وتتضمن الأتي

منصة ابشر.

تسجيل السجل التجاري.

منصة للإيجار.

منصة يسر.

أهمية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية

تعمل على تخزين وحفظ المعلومات عن الأشخاص المتعاملين، وتساعد على الرجوع اليهم في أي وقت. تطوير شبكه العلاقات الخارجية، حيث يوجد بعض المؤسسات لديهم خدمه التوصيل في جميع أنحاء العالم. توفير الوقت والجهد للأشخاص حيث يمكن التسوق والحصول على ما يريدون من خلال الموقع الإلكتروني. تعتبر هذه الخدمات دقيقه جدا في التعامل. ونجد أن الأجهزة الخاصة بالوزرات والحكومة يمكنها حفظ جميع الملفات القضائية وجنائيه من خلال الربط الإلكتروني بين الوزرات.

تم أنشاء خدمه إلكترونية الحكومية داخل المملكة العربية السعودية هي( يسر) في عام 1426 هجريا الموافق 2005 ميلادي، وكان الهدف من البرنامج تسهيل كافه الاجرءات على المواطنين بالإضافة إلى قطاع الأعمال، ويساعد على تطوير الجهات الحكومية.

أهداف برنامج يسر في السعودية وتتضمن الأتي

حيث قامت المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنه برعاية وزراه الاتصالات والتكنولوجيا وتضم أعضاء من الوزرات الأتية، وزراه الاقتصاد والتخطيط و وزرارة التجارة وزراه التعليم والصحة والموارد المعدنية كما تضامنت معهم المركز الوطني للمعلومات.