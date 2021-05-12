وقت صلاة العيد 1442 – موعد صلاة عيد الفطر في السعودية بالرياض وكافة المدنى

وقت صلاة العيد في الرياض نتعرف عليه الآن ضمن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021، وبكافة المدن داخل المملكة، حيث تم تحديد اليوم الأول للعيد بعد تحري رؤية هلال شهر شوال المبارك، وأن الأربعاء هو متمم شهر رمضان، وأول يوم للعيد هو الخميس 13 من مايو 2021، وأن الصلوات ستكون في المساجد، وتجنب التزاحم حتي لا يتم انتشار الوباء المنتشر، كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك.

وقت صلاة العيد 1442 في السعودية

بعد أن تعرفنا العيد متى في مكة والمدينة وكافة المدن، وقد تم تحديد موعد صلاة العيد في الرياض ليكون في تمام الساعة الخامسة ونصف صباحاً يوم الخميس 1 من شوال، وأن ترديد تكبيرات عيد الفطر يبدأ من مغرب يوم تمام شهر رمضان المبارك، وستكون ليلة مميزة، والتكبيرات تنشر البهجة والفرحة، فرددوها، ونرفق لكم صيغتها الآن.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

تحدد موعد صلاة العيد الفطر 2021 السعودية في كافة المدن، وسنرفق لكم الآن خلال جدول كامل وقت صلاة العيد في المدينة ومكة وكافة المدن.

الدمام 1442 : في تمام الساعة 5:14 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة : في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة : في تمام الساعة 6:3 صباحا.

جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

سكاكا: في تمام الساعة 5:47 صباحا.

النبك: في تمام الساعة 5:56 صباحا.

ينبع: في تمام الساعة 6:6 صباحا.

دومة الجندل: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

بيشة: في تمام الساعة 5:54 صباحا.

الطائف: في تمام الساعة 6:1 صباحا.

نجران: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

القويعية: في تمام الساعة 5:37 صباحا.

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحا.

المبرز: في تمام الساعة 5:18 صباحا.

القطيف: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الظهران: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

بريدة: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

حائل: في تمام الساعة 5:46 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5:42 صباحا.

رفحاء: في تمام الساعة 5:35 صباحا.

الخرج: في تمام الساعة 5:29 صباحا.

بهذا تعرفنا معكم علي مواعيد الصلاة للعيد، وأرفقنا موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية كاملة.