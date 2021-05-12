نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وكيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية ومصر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاة عيد الفطر المبارك، أعلنت كافة الدول الإسلامية عن نتيجة تحري رؤية غرة شهر شوال اليوم، حيث أظهرت النتيجة استحالة ميلاد شهر شوال لعام 2021 اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، وأن يوم الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك وأن يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك لعام 2021.

موعد وكيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية ومصر 2021

يبدأ الاحتفال بعيد الفطر المبارك عادة بأداء صلاة العيد سواء كان ذلك في المساجد أو في الخلاء أو الأماكن المفتوحة، ويكون لها وقت محدد بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة، ولصلاة عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى المبارك كيفية معينة وردت عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم ولهذا فإننا نتناول هنا كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2021 والذي سوف يوافق يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 وذلك كالتالي:-

* صلاة العيد تكون عبارة عن ركعتين يبدأ الركعة الأولي بتكبيرة الأحرام ثم يكبر بعد ذلك سبع تكبيرات ويرفع يديه فيهما وتكون في محاذاة منكبية، ثم يقرأ سورة الفاتحة ثم سورة قصيرة ويستحب أن تكون سورة الأعلى، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم لأداء الركعة الثانية ويتم فيها التكبير بنحو 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام وبعد الانتهاء من التكبيرات الخمسة يتم قراءة سورة الفاتحة ثم يستحب قراءة ثم الغاشية، ثم يستكمل الركعة الثانية ثم يسجد ويجلس للتشهد، بعد ذلك يقوم بالتسليم.

موعد أداء صلاة عيد الفطر في السعودية:-

أعلن وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ عن أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في كل أنحاء المملكة بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة، كما أصدرت الوزارة تعميماً بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لصلاة عيد الفطر المبارك 1442

موعد أداء صلاة عيد الفطر في مصر :-

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك في كافة المحافظات المصرية ويمكن التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في محافظتك من خلال الجدول التالي الصادر من قبل دار الإفتاء المصرية:-