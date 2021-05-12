عرض قرض عقاري الراجحي تقسيط أقل من 6 آلاف ريال شهري

رفع بنك الراجحي شعار عيدكم عيدين في الحصول على قرض عقاري من خلال التمويل العقاري الذي أعلن عنه بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم، وهذا سيساعد كل شاب سعودي على تملك مسكن بتقسيط يقل عن 6 آلاف ريال سعودي وإليكم المميزات والشروط.

عرض قرض عقاري وشراء مسكن الراجحي تقسيط أقل من 6 آلاف ريال شهري

من أهم المميزات في عملية شراء مسكن من خلال عرض التمويل العقاري الذي يوفره مصرف الراجحي أن له هامش ربح تنافسي، وفترة سداد تصل إلى عشرين عامًا، ولمستفيدي صندوق التنمية العقاري يشمل مجموعة من المنتجات ألا وهي: (1) وحدة سكنية تحت الإنشاء، ( 2) والبناء الذاتي، (3) ووحدات سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان. ( 4) ووحدات سكنية جاهزة من السوق، ( 5 ) والرهن العقاري، وسننتقل بعد ذلك إلى كيفية التقديم والشروط.

كيف يمكنك التقديم على تقسيط عقار بنك الراجحي في السعودية؟!

يمكنك أن تقوم بالتقديم على تقسيط شراء عقار عبر بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية من خلال زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي أو الاتصال على رقم 8001241222 أو يمكنك أن تتقدم من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك الراجحي وعليك أن تقوم بتعبئة المعلومات الشخصية الخاصة بك والتي تشمل كل من الاسم، والجنسية، والعمر والنوع، ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وتجيب إذا ما كان لديك حساب في مصرف الراجحي، ومعلومات العميل المالية، مثل هل لديك راتب محول على الراجحي، والراتب الشهري، ونوع القطاع. ورقم الجوال في معلومات الاتصال مثل رقم الجوال، والبريد الالكتروني، والمنطقة، وأفضل وقت للاتصال.

مثال 1:

مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل النسبة السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 500,000 ريال 10 Years 5.01% 5,279.17 ريال

مثال 2::

مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل النسبة السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 850,000 ريال 20 سنه 5.57% 5,815.42 ريال

مثال 3::

مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل النسبة السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 1,000,000 ريال 25 سنه 5.75% 6,208.33 ريال