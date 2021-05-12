نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض قرض عقاري الراجحي تقسيط أقل من 6 آلاف ريال شهري في المقال التالي
رفع بنك الراجحي شعار عيدكم عيدين في الحصول على قرض عقاري من خلال التمويل العقاري الذي أعلن عنه بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم، وهذا سيساعد كل شاب سعودي على تملك مسكن بتقسيط يقل عن 6 آلاف ريال سعودي وإليكم المميزات والشروط.
عرض قرض عقاري وشراء مسكن الراجحي تقسيط أقل من 6 آلاف ريال شهري
من أهم المميزات في عملية شراء مسكن من خلال عرض التمويل العقاري الذي يوفره مصرف الراجحي أن له هامش ربح تنافسي، وفترة سداد تصل إلى عشرين عامًا، ولمستفيدي صندوق التنمية العقاري يشمل مجموعة من المنتجات ألا وهي: (1) وحدة سكنية تحت الإنشاء، ( 2) والبناء الذاتي، (3) ووحدات سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان. ( 4) ووحدات سكنية جاهزة من السوق، ( 5 ) والرهن العقاري، وسننتقل بعد ذلك إلى كيفية التقديم والشروط.
كيف يمكنك التقديم على تقسيط عقار بنك الراجحي في السعودية؟!
يمكنك أن تقوم بالتقديم على تقسيط شراء عقار عبر بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية من خلال زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي أو الاتصال على رقم 8001241222 أو يمكنك أن تتقدم من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك الراجحي وعليك أن تقوم بتعبئة المعلومات الشخصية الخاصة بك والتي تشمل كل من الاسم، والجنسية، والعمر والنوع، ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وتجيب إذا ما كان لديك حساب في مصرف الراجحي، ومعلومات العميل المالية، مثل هل لديك راتب محول على الراجحي، والراتب الشهري، ونوع القطاع. ورقم الجوال في معلومات الاتصال مثل رقم الجوال، والبريد الالكتروني، والمنطقة، وأفضل وقت للاتصال.
مثال 1:
|مبلغ التمويل
|الاستحقاق بالسنوات
|معدل النسبة السنوي
|مبلغ الاستقطاع الشهري
|500,000 ريال
|10 Years
|5.01%
|5,279.17 ريال
مثال 2::
|مبلغ التمويل
|الاستحقاق بالسنوات
|معدل النسبة السنوي
|مبلغ الاستقطاع الشهري
|850,000 ريال
|20 سنه
|5.57%
|5,815.42 ريال
مثال 3::
|مبلغ التمويل
|الاستحقاق بالسنوات
|معدل النسبة السنوي
|مبلغ الاستقطاع الشهري
|1,000,000 ريال
|25 سنه
|5.75%
|6,208.33 ريال
شروط القرض العقاري
معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد.
مبلغ التمويل:
مبلغ التمويل الممنوح للعميل.
الاستحقاق بالسنوات:
مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام الطرفين ببنود العقد
مبلغ السداد الشهري:
مبلغ القسط الذي يتعين على العميل دفعه للمصرف كل شهر حتى يتم سداد الدين.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض قرض عقاري الراجحي تقسيط أقل من 6 آلاف ريال شهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.