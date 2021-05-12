نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى العيد في السعودية…موعد عيد الفطر بالمملكة حسب تصريحات المحكمة العليا 1442 في المقال التالي
متى العيد في السعودية، تكثف البحث بشكل كبير عن إجابة السؤال متى العيد في السعودية، حيث أنه قد تم استطلاع هلال شهر شوال المبارك اليوم 11 مايو الموافق 29 رمضان 1442 بعد صلاة المغرب، وقد أعلنت المحكمة العليا عن الموعد المحدد لأول أيام عيد الفطر المبارك، والجدير بالذكر انه قد تم استطلاع الهلال من أكثر من 14 منطقة مختلفة في جميع ارجاء المملكة العربية السعودية من قبل هيئة الرصد والمراقبة في المملكة ليتعرفوا على الرؤية الصحيحة للهلال.
متى العيد في السعودية
إن الاجابة على سؤال متى العيد في السعودية قد كانت أن اليوم لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لذلك فإن غدًا الاربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان 1442 هـ هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، والجدير بالذكر أن صلاة العيد من المقرر أن تكون صباح يوم الخميس 13 مايو الموافق 1 شوال 1442 في تمام الساعة 05:30 في التوقيت المحدد تمامًا.
ادعية اخر ايام شهر رمضان المبارك
- يا ملين الحديد لداوود، يا كاشف الكرب العظيم عن أيوب، صل على محمد وعلى أهل بيت محمد وهب لي فكاك رقبتي من النار وكل تبعة وذنب لك قبلي، واختم لي بالرضا والجنة، يا الله يا أرحم الراحمين، صل على محمد وعلى أهل بيته المباركين الأخيار وسلم تسليما.
- اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى، وهذا آخر يوم من شهر رمضان فإذا انقضى واختم لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة، والرزق الواسع الكثير الطيب، الذي لا حساب فيه ولا عذاب عليه، والبركة والفوز بالجنة، والعتق من النار، ولا تجعله آخر العهد منه، واهله علينا، بأفضل الخير والبركة والسرور علي، وعلى أهلي ووالدي وذريتي يا كريم.
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