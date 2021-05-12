خطوات التسجيل في حساب المواطن عبر منصة أبشر || استحقاقات برنامج حساب المواطن 1442 هـ

التسجيل في حساب المواطن، يبحث الكثير من المواطنين المستحقين والذي تنطبق عليهم الشروط المخصصة لصرف المستحقات المالية من برنامج حساب المواطن بالبحث عن رابط وطريقة التسجيل في حساب المواطن، وكان ذلك بعدما حصل الكثير من 80% من المستحقين للدفعة الحالية على مستحقاتهم المالية، والجدير بالذكر ان نتائج أهلية دفعة شهر أبريل وهي الدفعة الـ 41 ليتمكن المواطنين من التعرف ما إذا كانوا مستحقين للحصول على الدفعات القادمة من البرنامج أم لا.

التسجيل في حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم طرق الاستحقاق المالي للمواطنين محدودي الدخل ومعدومي الدخل وغيرهم مِن مَن تنطبق عليهم شروط الحصول على البرنامج، والجدير بالذكر انه يمكن التسجيل في حساب المواطن إلكرتونيًا، وقد جاء هذا القرار خوفًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم، والجدير بالذكر انه قد تم وضع حوالي 1.9 مليون ريال سعودي في حسابات المواطنين مساء أمس الاثنين 10 مايو 2021، حيث قد بلغ عدد المستفيدين حوالي 10.4 مليون مواطن سعودي مستحق وتنطبق عليه شروط الحصول على مستحقات برنامج حساب المواطن للعام الحالي 1442 هـ، ومنذ بداية انطلاق برنامج حساب المواطن قد أتت المستحقات المالية التي قد تم دفعها حوالي 100 مليون ريال سعودي للمستحقين.

رابط وخطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكن لجميع المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط المحددة للحصول على مستحقات حساب المواطن أن يقوموا بالتسجيل في حساب المواطن فور فتح باب التسجيل، حيث ان التسجيل في الوقت الحالي مغلق للعديد من الأسباب الخاصة، والجدير بالذكر انه يمكن التسجيل عن طريق الدخول إلى منصة ابشر والضغط على حساب المواطن ثم التسجيل في برنامج حساب المواطن و ملئ جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل، وسيتم الرد عليك من قبل المسؤولين.