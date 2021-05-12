نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021 في السعودية ورؤية هلال شهر شوال المتمم لشهر رمضان المبارك في المقال التالي
موعد عيد الفطر 2021 في السعودية، أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن موعد عيد الفطر 2021 في السعودية، وكان ذلك بعدما تم استطلاع هلال شهر شوال المبارك قبل غروب شمس أمس الثلاثاء 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان 1442 هـ، وقد تم تحري الهلال من مناطق متعددة في المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بعدما أعلنت المحكمة العليا السعودية أمس في بيان رسمي لها قد نص على “ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442 هـ، الموافق 11 مايو 2021”.
موعد عيد الفطر 2021 في السعودية
من المقرر ان يكون موعد عيد الفطر 2021 في السعودية غدًا الخميس الموافق 13 مايو، لذلك فإن اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك هو اليوم الاربعاء الموافق 12 مايو 2021 مما يوافق 30 رمضان 1442 هـ، وقد تم استطلاع الهلال في جميع الدول العربية لتصدر نفس النتائج.
أدعية نهاية شهر رمضان المبارك
- اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى، وهذا آخر يوم من شهر رمضان فإذا انقضى واختم لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة، والرزق الواسع الكثير الطيب، الذي لا حساب فيه ولا عذاب عليه، والبركة والفوز بالجنة، والعتق من النار، ولا تجعله آخر العهد منه، واهله علينا، بأفضل الخير والبركة والسرور علي، وعلى أهلي ووالدي وذريتي يا كريم.
- اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت، تفضلت علينا فهديتنا، ومننت علينا فعرفنا، واحسنت الينا أعنتنا على أداء ما افترضت علينا من صيام شهرك شهر رمضان.
- اللهم ربّنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنّ الحمد لك وحدك، والنعمة لك وحدك، والملك لك وحدك.
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