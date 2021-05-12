موعد عيد الفطر 2021 في السعودية ورؤية هلال شهر شوال المتمم لشهر رمضان المبارك

موعد عيد الفطر 2021 في السعودية، أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن موعد عيد الفطر 2021 في السعودية، وكان ذلك بعدما تم استطلاع هلال شهر شوال المبارك قبل غروب شمس أمس الثلاثاء 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان 1442 هـ، وقد تم تحري الهلال من مناطق متعددة في المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بعدما أعلنت المحكمة العليا السعودية أمس في بيان رسمي لها قد نص على “ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442 هـ، الموافق 11 مايو 2021”.

موعد عيد الفطر 2021 في السعودية

من المقرر ان يكون موعد عيد الفطر 2021 في السعودية غدًا الخميس الموافق 13 مايو، لذلك فإن اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك هو اليوم الاربعاء الموافق 12 مايو 2021 مما يوافق 30 رمضان 1442 هـ، وقد تم استطلاع الهلال في جميع الدول العربية لتصدر نفس النتائج.

أدعية نهاية شهر رمضان المبارك