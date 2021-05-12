نبض التنظيمي ورحلة عطاء وسط جائحة كورونا

منار علي – الأحساء

مساء الثلاثاء الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٢ هـ نلتقي بقائد فريق نبض التنظيمي التابع للجنة التنمية بالكلابية / راكان العبود في حديث لبلادي نيوز عن أبرز ماقدمه الفريق خلال جائحة كورونا .

– متى بدأ الفريق رحلته في التطوع ضمن المجال الصحي ؟

– منذ الأحد ١٨ إبريل ويستمر إلى فترة ما بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله .

– كم عدد المتطوعين المشاركين من الفريق ؟ وهل ترى إقبال للتطوع في هذه الظروف ؟

– يشارك من فريقنا ٤٣ متطوع من فئتي الذكور والإناث ، والاحظ الحماس الشديد فيهم وروح التعاون فيما بينهم لتقديم الخدمات للمجتمع .

– ماهي مجالات مشاركة نبض في هذه الجائحة ؟

– يشارك فريق نبض على ثلاثة خطوط ضمن أبطال الصحة وهي كالتالي :

* عيادة تأكد بمشاركة ٨ متطوعين .

* عيادة تطمن بمشاركة ٥ متطوعين .

* مبادرة ممتثل بمشاركة ٣٠ متطوع .

تهدف جميع هذه المبادرات إلى مساندة ودعم القطاع الصحي في وطننا ، إضافةً إلى المحاولة من حد مخاطر هذه الجائحة .

– بمناسبة اختتام الفريق لمبادرة ممتثل هذا اليوم هل لك أن تحدثنا عنها ؟

– شارك الفريق في المبادرة بإشراف إدارة التطوع البلدي بأمانة الأحساء بمرافقة المشرف على المبادرة خالد العرجي الذي ساهم بشرح التعليمات للمتطوعين في بداية المبادرة ومشاركتنا استمرت لمدة اسبوع ينتهي بحول الله اليوم .

– بنظرك مادور الفرق التطوعية في هذه الجائحة ؟

– حقيقة الدور يجب أن يكون للجائحة أولًا حيث أظهرت لنا تعاون قوي بين أفرادنا المتطوعين كما أبدت جميع الجهات الحكومية المشاركة دورًا فعالًا في تعزيز التطوع وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ لتغيير نمط العمل التطوعي حتى نسمو ببلادنا إلى أُفق جديدة .

– ختامًا لبلادي ؛ ما الجديد في فريق نبض وهل هناك مشاركات لعيد الفطر المبارك ؟

– تستمر المشاركات مع القطاع الصحي في عيادات تطمن وتأكد بإلإضافة للتحضير لمبادرة “عيدك عيدنا” من قبل إدارة الفريق والتي ستطرح قريبًا ونسأل الله التوفيق فيها .

– ختامًا نشكر نحن فريق نبض التنظيمي دوت الخليج على هذه المقابلة والتي نوضح من خلالها دورنا ومساهمتنا البسيطة في خدمة الوطن .