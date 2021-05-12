قدرت قيمتها بـ 8 ملايين ريال.. القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات وتاجروا بها في الرياض

بلادي – الرياض :
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على 10 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبات والمتاجرة بها.
وأوضح الرائد الكريديس أن المقبوض عليهم مواطن و8 مقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية الأردنية جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.
وأضاف أن المتهمين سرقوا مركبات وتاجروا بها بعد تحريف أرقام هياكلها، متخذين من إحدى الورش بالمنطقة الصناعية في الرياض مقراً لتنفيذ جرائمهم.
ولفت إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى سرقتهم مركبات تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين ريال تم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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