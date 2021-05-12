خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

بلادي – الرياض :
سجّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامج التبرع بالأعضاء، التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.
وتأتي هذه البادرة غير المستغربة، لتعكس عناية القيادة بمرضى الفشل العضوي النهائي وتشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالاً لقول الله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد عمل على تأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء -المركز الوطني للكلى سابقًا-، استشعارًا منه لمعاناة مرضى الفشل الكلوي وتزايد أعدادهم، وأهمية توسيع دائرة التبرع بالأعضاء لتشمل جميع مرضى الفشل العضوي النهائي، ولفتح باب الأمل أمام قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية شفائهم على زراعة عضو جديد (قلب، كبد، كلى، رئة) وغيرها.
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