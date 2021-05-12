“الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي ألقى فيها القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

بلادي – الرياض :

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي ألقى فيها القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وشملت الجرائم، القبض على 4 أشخاص تورطوا في جريمة سطو على أحد المنازل في جدة وسرقة خزائن بداخلها مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وألقى الأمن العام القبض على مواطن في الرياض، تورط بعدة جرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها والاستيلاء على ما تحويه من نقود ومقتنيات.

وتمكّن أيضًا من القبض على 5 أشخاص تورطوا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في السطو على المحال التجارية والمستودعات وسرقة مبالغ مالية في جدة، كما تم القبض على 4 مواطنين بالقصيم تباهوا بإطلاق الـنار من سـلاح ناري وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع رجال الأمن القبض على مواطن قام باستخدام صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة جوالات، كما تم القبض على مواطنين انتحلا صفة رجلي أمن وسلبا من مقيمين مبالغ مالية.