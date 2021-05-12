معاقبة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي لنشره محتوى مخلاً بالآداب العامة وخادشًا للحياء

بلادي – الرياض : عاقبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الثلاثاء)، أحد مشاهير التواصل الاجتماعي المقيمين بالمملكة بغرامة مالية، وذلك لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي. وأوضحت الهيئة أن المخالفة تشمل عرض محتوى خاص للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء، عبر وسائل إعلامية مختلفة بتاريخ 10 مايو 2021. وتضمّنت العقوبة إيقاع غرامة مالية بحق المقيم المخالف، والتي بلغ قدرها 10 آلاف ريال.

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