“الزكاة والضريبة والجمارك” تُلزم المسافرين بإجراءات “الإقرار” عن مشترياتهم بما يتجاوز 3 آلاف ريال

بلادي – الرياض :

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرين القادمين للمملكة، إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال، أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وأوضحت أن ذلك يأتي تطبيقا للضوابط والشروط الخاصة بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالبت المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، بضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، مبينة أن تقديم الإقرار بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك www.customs.gov.sa.

وحذرت من فرض غرامة مالیة بمقدار 25% من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، وذلك إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال، مؤكدة أنه في حال الاشتباه فیُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.

وأوضحت أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقیدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد وإیقاع الغرامة الجمركیة وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.

وأشارت إلى أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط www.customs.gov.sa/ar/declare، أو عن طريق تطبیق الأجهزة الذكیة، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جمیع المنافذ البریة والبحریة والجویة بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.