طقس الأربعاء: أمطار رعدية وزخات من البرد على معظم مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأربعاء) استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، حائل والحدود الشمالية.

وأوضح المركز أن أعلى درجات الحرارة تسجل في المنطقة الشرقية وتحديدا في حفر الباطن 42 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 17 درجة.