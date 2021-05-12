خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

بلادي – الرياض :

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول الشقيقة قدموا فيها التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وكان في مقدمة المتصلين سلطان عُمان هيثم بن طارق، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي.

وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.