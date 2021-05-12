“الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق لثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة أنه بهذا يصل مجموع ما أُغلِقَ خلال 94 يوماً 1129 مسجداً ، فُتِحَ 1114 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجداً, خمسة بمنطقة الرياض وأربعة بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الشرقية إضافة لاثنين بمنطقة تبوك واثنين بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
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