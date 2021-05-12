نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة القادمة 1442 وحقيقة صرفها قبل عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة القادمة 1442، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن طريقة الاستعلام عن صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 والتي لم يتم الإعلان عن موعد صرفها حتى الآن في المملكة، وسنتحدث معكم في هذا المقال عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للضمان الاجتماعي فتابعوا معنا.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

ويمكنك الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة القادمة بكل سهولة إلكترونيا وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على برامج الوزارة.

اضغط على حساب المواطن.

سيتم نقلك إلى صفحى الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك بشكل صحيح وقم بالاستعلام لتظهر لك نتيجة الاستعلام بكل سهولة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم تحدد وزارة الموارد البشرية حتى الآن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ويشاع على شبكات الإنترنت معلومات مغلوطة عن صرف المساعدة المقطوعة قبل عيد الفطر في نهاية شهر رمضان، ونفيدكم بأن هذه المعلومة ليس لها أساس من الصحة، حيث إن مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس لها موعد صرف محدد مثل حساب المواطن، والذي يتم إيداعه كل يوم 10 ميلاديا من كل شهر.

وقد أعلن من الحساب الرسمي الخاص بخدمة العملاء وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على تويتر ما يفيد بأنه لا يوجد موعد محدد لصرف وأنه يتم صرف المساعدة آليا في حساب المتقدم بعد مراجعة الطلب الخاص به.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

تضع وزارة الموارد البشرية العديد من الشروط الصارمة لصرف المساعدة المقطوعة، والتي تتراوح قيمتها بين ال10 آلاف ريال حتى 30 ألف ريال سعودي، وهذا وفقا لعدة شروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.

أن يكون المتقدم يعيش وقت الطلب داخل أراضي المملكة.

أن لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو نشاط تجاري.

أن يقل راتب المستفيد عن 6 آلاف ريال سعودي في حالة إذا كان معيلا لأسرة.

أن يقل راتب المستفيد الأعزب عن 3 آلاف ريال سعودي.

الأسر ذات الدخل المحدود أو المعدوم.

أسر المساجين والشهداء.

أسر المطلقات والأرامل.

طريقة التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

اذهب إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاكك لحساب من قبل.

اختر المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي.

اضغط على التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، ثم اضغط على تقديم.

وهكذا تكون قد قدمت على المساعدة المقطوعة، قم بالاستعلام عنها أولا بأول، وهذا لأن المساعدة المقطوعة ليس لها موعد محدد للصرف كل شهر كحساب المواطن مثلا، حيث يتم صرفها بشكل آلي للمستحقين لها.