متي صرف مقطوعة الضمان 1442 .. موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية للمستفيدين

متي صرف مقطوعة الضمان 1442 مقطوعة الضمان الاجتماعي أو مساعدة المقطوعة، تعتبر من اكثر الامور المهمة جدا لدى جميع الأسر التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية ويتفقان على نحو مستمر لخدمة جميع المواطنين، لذلك وزاره الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية قامت بتوفير بعض القرارات الأكثر أهمية والتي تعمل ايضا على دعم جميع الأشخاص والتي سوف يتم الاعلان عن الموعد الرسمي لصرف المقطوعة واتمام هذا القانون الاجتماعي المقدمة من الدولة، ولم يتم تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة حتي الان وتم نشر معلومات ليس صحيحه عن صرف المساعدة المقطوعة قبل عيد الفطر، ولكن لا يوجد اى دليل لهذه الاخبار، ولن يتم موعد حتي الان .

شروط صرف المساعدة المقطوعة

صرف منحة مساعدة المقطوعة لديها بعض الشروط التي لابد من تواجد هذه الشروط لكي يتم الصرف بشكل صحيح وهذه الشروط ترتبط بشكل كبير بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، والإعلان عنها والشروط كالتالي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم عمره يزيد عن 35 عاما ولا يقل عن ذلك.

لابد من أن يكون الشخص متواجد ومحل إقامته داخل المملكة العربية السعودية بكافة محافظاتها.

أن يكون المرتب الخاص به والشهري لا يزيد عن المبلغ المالي 3000 ريال سعودي إذا كان هذا الشخص أعزب .

ولا يزيد أيضا هذا المرتب عن 8680 الريال السعودي إذا كان هذا الشخص متزوج.

أن يكون الشخص المتقدم ليس لديه اي سجل تجاري أو لا يمتلك وحدة عقارية و اراضي زراعية.

كما يتم أيضا الحصول على الدعم كبار السن من النساء والأرامل والرجال والمطلقات.

يتم ايضا صرف هذه المنحة لجميع الأطفال الأيتام

وجميع مرضى كوفد 19.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

أصبح بإمكان الجميع أن يقوموا بالاستعلام عن المساعده المقطوعة من خلال الرابط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتباعه أو من خلال الطرق التالية التي تعتبر اسهل ما يمكن أن للأستعلام من خلالها:-