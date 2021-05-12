نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن سعر سهم ارامكو اليوم وطريقة التداول عنه في المقال التالي
الاستعلام عن سعر سهم ارامكو اليوم وطريقة التداول عنه، حيث يعد تداول سعر سهم ارامكو من الأمور الهامة التي تثير اهتمام جميع الشركات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية والشركات خارج السعودية أيضا، حيث تعد شركة ارامكو هي شركة سعودية وطنية تتخصص في مجلات النفط والغاز الطبيعي، وأيضا في البتروكيماويات وجميع الأعمال المتعلقة بها من حيث إنتاج وتكرير وتسويق وشحن، فقد يمر علي سعر سهم ارامكو الكثير من التغيرات من فترة للثانية من حيث الصعود تو الهبوط في الأسعار وبفرق ملاحظ منذ أن بدأت الشركة في طرح اسهما للاكتتاب في الأسواق المالية، فقد يهتم الكثير من الشركات الاستثمارية وأيضا المواطنين السعودين المستثمرين الذين لديهم اهتمام بالتداول، فقد نوضح من خلال الفقرات التالية كيفية تداول اسهم ارامكو.
كيفية تداول سهم ارامكو
قد تضع شركة ارامكو بعض الحدود اللازم أن يقوم المستثمر لأسهم ارامكو بتوافرها، فقد يتمم شراء اسهم بعد عدة خطوات وقد تتم كالتالي:
- علي المواطن المتقدم لشراء سهم ارامكو الذهاب إلي شركة ارامكو السعودية لمعرفة معلومات الاكتتاب.
- عند طلب المواطن لشراء اسهم ارامكو لا بد أن يكون لديه حساب جاري في أي بنك من بعض البنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية مثل ” مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك سامبا، بنك ساب، بنك البلاد، بنك الرياض، بنك الجزيرة، البنك العربي، البنك الاستثماري، البنك الفرنسي، البنك الأول”.
تداول سهم ارامكو السعودي
ذكرت شركة سهم ارامكو في توزيع الأسهم، انه يتم توزيع بالنسبة للفرد الواحد يبلغ نصيبه ما بحوالي 1500 سهم من الأسهم المطروحة ويمكن فقد سمحت المملكة للمواطنين السعودين بالتداول، وأيضا المقيمين مع وضع بعض الشروط، فقد حددة شركة ارامكو السعودية الفئات التي يمكن مشاركتها في تداول اسهم ارامكو، كما حددة الشركة أيضا الحسابات البنكية التي يمكنهم المشاركة في تداولات اسهم ارامكو وهما كالتالي:
- حددة الشركة للمواطنين الجنسية السعودية انه يمكن الحصول علي نصيبهم بكال العدد التي حددته الشركة.
- بالنسبة للمقيمين اللذين يرغبون في مشاركة بالتداول للأسهم فقد حددة الشركة انهم يمكنهم الحصول علي عدد محدد سواء أن كان المواطن عرب أو أجانب.
- حددة الشركة من يمكنه الحصول علي الأسهم لا بد من توافر حساب بنكي من البنوك والمصارف التي ذكرنها في الفقرة السابقة.
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