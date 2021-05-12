الجمارك توضح حقيقة فرض رسوم على الهدايا الشخصية للمسافرين بشروط

بعد ما تشهده البلاد في الفترة الأخيرة من تغيرات في عدة معايير، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن حقيقة فرض رسوم جمركية، وقد خصصت أن هذه الرسوم يتم فرضها على الأغراض الشخصية والهدايا للمسافرين وذلك بدءًا من منتصف مايو الجاري بما لا يتجاوز قيمته 3000 ريال سعودي، وأوضحت الجمارك ما أعلن عن حقيقة فرض رسوم على الأغراض الشخصية للمسافرين، وأضافت الهيئة بأن الأمتعة الشخصية الجديدة للمُسافر تعفى من الرسوم الجمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة، ودعت الهيئة من يرغب في التعرف على الرسوم الجمركية والإجراءات للسلع المستوردة إلى تصفح التعرفة الجمركية المتكاملة والأنواع المختلفة وقيمة الجمارك على كل السلع من خلال موقعها الإلكتروني.

ضوابط الاستيراد الشخصي:

وفي وقت سابق فقد أعلن من قبل هيئة الجمارك ووضحت بمنشور خاص بها الشروط والضوابط الجديدة عند استيراد أي أنواع للسلع، وأشارت الهيئة العامة للجمارك، إلى أنه هناك عدة شروط وضوابط مهمة يجب على الأفراد عند استيرادهم أغراضًا أو بضائع شخصية اتباعها، وتتمثل هذه الضوابط في: