الطيران المدني يقدم سعر التذكرة التي تضمن الحجر المؤسسي للمسافرين الغير سعوديين

قد قامت هيئة الطيران المدني بالإعلان عن تطبيق إجراءات جديدة وهذا من أجل دخول جميع المسافرين من غير المواطنين ذو الجنسية السعودية وكذلك الفئات المستثناة إلى المملكة العربية السعودية وهذا من خلال تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، وهذا يعتبر إشارة إلى بيان وزارة الداخلية حول إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية من الدول التي لم يتم منعها من القدوم منها، بحيث ينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين يكونوا غير محصنين والذين يكون على نفقتهم وتكون ضمن سعر التذكرة وهذا يتم مع الحصول على وثيقة تأمين صحي تكون سارية المفعول بهدف تغطية المخاطر التي قد تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

شهادات فحص فيروس كورونا PCR :-

حيث قامت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بتأكيد ضرورة حمل جميع المسافرين الغير سعوديين وكذلك الفئات المستثناة المحصنين والغير محصنين على الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وهذه الشهادات هي شهادات فحص فيروس كورونا PCR بحيث لا يتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة الأساسي لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، كما إنه يُسمج للمحصنين الغير المواطنين ذو جنسية السعودية والفئات المستثناة الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة من أحد اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ومن خلال الدخول إلى المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى فترة الحجر او غيره وحصولهم أصلا على شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

الحجر المؤسسي :-

وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من قبل وزارة السياحة بهدف الإقامة لدى المسافرين الغير السعوديين وكذلك الفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم جميع شروط الحجر المؤسسي، ويستمر هذا لمدة 7 أيام أي أسبوع كامل على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس بحيث تكون نتيجة هذا التحليل سالبة وقد أكدت هذه الهيئة العامة بأنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات بدءاً من يوم الخميس الموافق 8 شوال عام 1442 هجرياً والموافق أيضاً 20 من شهر مايو لعام 2021 ميلادياً.