نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم واستلم وحدتك برنامج سكني يسلم الفلل الجاهزة في 12 مشروعًا بـ7 مناطق في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار ما تقوم به حكومة المملكة عامة واهتمام خادم الحرمين وولى العهد ببرنامج سكني والعمل على تملك المواطنين خاصة، فقد أعلن برنامج سكني يسلم الفلل الجاهزة في 12 مشروعًا بـ7 مناطق، وقام بالفعل بتسليم الفلل السكنية والوحدات في العديد من المشروعات السكنية بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد سلّم برنامج سكني عددًا من الفلل السكنية الجاهزة في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمل التسليم خلال شهر أبريل الماضي 12 مشروعًا في 7 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.

مشروعات برنامج سكني:

وأوضح سكني في بيان صحفي أوضح فيه حجم الإنجازات لللكثير من المشاريع السكنية في العديد من مناطق المملكة المختلفة تلبية لرغبة المواطنين في تملك الوحدات السكنية، أن التسليم شمل عدة مشاريع في مختلف المناطق، ونوضحهم من خلال هذا المقال:

3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: “إسكان عيون الجواء” و”إسكان بريدة” و”إسكان المذنب”

3 مشاريع أخرى في المنطقة الشرقية تضمنت “إسكان الأحساء” و”إسكان حفر الباطن” و”إسكان الخبر”

بالإضافة إلى “إسكان الخرمة” في منطقة مكة المكرمة

بالإضافة أيضاً إلى تسليم الوحدات الجاهزة تضمن كذلك مشروعي “إسكان سكاكا2″ و ”إسكان القريات” في منطقة الجوف، وفي منطقة حائل مشروع “إسكان حائل”، و”إسكان الضاحية” في منطقة جازان، و”إسكان نجران” في منطقة نجران.

توزيع الفلل التي تم تسليمها:

ونتيجة التوسعات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة يتم توزيع المشاريع في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الوزارة السكنية، وذلك لتحقيق رؤية 2030 وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول ليصل نسبة التملك إلى 70% خلال الفترة القادمة وفقاً للخطة الاستراتيجية، ومن الجدير بالذكر أنه يبلغ عددها حوالي 42 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط الإلكتروني الخاص بسكني.

خدمة 70 ألف أسرة:

ومن الجدير بالذكر أن برنامج سكني يضم العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها، حيث تشمل من الخدمات حوالي 70 ألف أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وخلال الجرد والتقرير الذي قامت به الوزارة أوضحت أن هناك حوالي 49,566 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف خدمة 220 ألف أسرة من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي وفرها خلال العام الجاري 2021، وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.