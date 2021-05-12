نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ في السعودية ومصر وجميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ في السعودية ومصر والدول العربية من الأمور التي ارتفع عليها البحث خلال الساعات الماضية نظرا لقدوم اول ايام عيد الفطر المبارك 1442، بعد الإعلان عن تعثر رؤية الهلال امس في معظم الدول العربية وان الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم والخميس 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لذا دعونا نتعرف على مواعيد الصلاة في السعودية ومصر والدول العربية.

توقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١

يتغير موعد صلاة العيد في كل مدينة عن الأخري في المملكة العربية السعودية فتجد أن صلاة العيد في مدينة الرياض تبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف أما عن باقي مدن المملكة فقد جاءت مبينه كالتالي:

جدة الساعة 6.5 صباحاً ينبع 6.6 سكاكا 5.47 مكه المكرمة 6.3 النبك 5.56

دومة الجندل 5.49 بيشة 5.54 الطائف 6.1 نجران 5.52 القويعية 5.37

كما جاءت باقي مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية كالتالي:

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5.29 في مدينة الخرج.

موعد صلاة العيد في رفحاء في تمام الساعة 5.35م.

صلاة العيد في الظهران في تمام الساعة 5.14 صباحا.

موعد الصلاة في القطيف الساعة 5.14 صباحاً.

موعد الصلاة في حائل الساعة 5.46.

الصلاة في بريدة الساعة 5.39.

موعد صلاة العيد في مصر

موعد صلاة العيد في القاهرة: 5.28.



موعد صلاة العيد في الإسكندرية: 5.31.

أما عن باقي المحافظات جاء كالتالي فجاءت كالتالي:

بور سعيد 5.21 المنيا 5.33 أسيوط 5.33 بني سويف 5.30 الفيوم 5.31

المنصورة 5.25 الزقازيق 5.26 شبين الكوم 5.28 بنها 5.27 كفر الشيخ 5.27

صلاة العيد في الدول الامارات

جاءت توقيت عيد الفطر في الامارات في تمام الساعة 5.51 في مدينة دبي أما عن باقي المدن فجاء كالتالي:

ام القيوين 5.50 العين 5.50 خورفكان 5.48 الظفرة 6.01 عجمان 5.51

أما عن توقيت صلاة العيد في الكويت فجاء في تمام الساعة الخامسة و17 دقيقة.

ومع بدء اول ايام العيد الفطر يبدأ المسلمين في تحميل تكبيرات عيد الفطر المبارك طوال ايام عيد الفطر، وخاصة بعد صلاة العيد، حيث يرغب الكثيرون معرفة كيفية صلاة عيد الفطر في البيت.

نتمني لكم عيد مبارك ونؤكد على الجميع بالالتزام توقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ في السعودية ومصر والدول العربية.