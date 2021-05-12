نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجرءات استخراج رخصه القيادة في السعودية في المقال التالي

استخراج رخصه القيادة داخل المملكة العربية السعودية، نجد أن المملكة العربية السعودية لديها كثير من الشركات وتستقطب العديد من الجنسيات للعمل لديها، واصبح من اهتمامات أي مقيم داخل المملكة يبحث عن الشروط والأرواق المطلوبة لاستخراج رخصه تساعده على القيادة داخل المملكة وتساعدهم على أداء عملهم ولكن استخراج رخصه القيادة يتطلب بعد الشروط لابد من توافرها لكى تحصل على رخصه القيادة وتمنح المملكة العربية السعودية مدة تتراوح بين أسبوع أوثلاث أسابيع حتى يقوم المقيم أو المواطن بتقديم المطلوب، حيث يوضح هذا المقال الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة. طرق استخراج رخصه القيادة في السعودية عمل جميع الاجرءات الطبية اللازمة هي تحليل صورة دم كامله وكشف النظر. تقديم طلب إلى المدرسة القيادة النموذجية مع صورة من الإقامة بشرط تكون ساريه. تحضير ملف يشمل جميع الأوراق ونموذج مدرسه القيادة. تمنح مدرسه القيادة النموذجية ثلاث ساعات يوميا يتم التدريب على القيادة مع دفع الرسوم وهى أربعون ريال سعودي. الذهاب في الموعد المحدد من قبل المدرسة النموذجية لتأدية الاختبار. الشروط الواجب توافرها حتى يتم الحصول على الرخصة أن يكون مقدم طلب الحصول على الرخصة يتجاوز سن 18 عام.

أن لا يوجد علية أي أحكام قضائيه داخل المملكة.

يفضل أن يكون الشخص قد التحق بالمدرسة القيادة للتدريب.

أن يكون التحليل الخاصة بالدم خاليه من تعاطى المخدرات أو المواد الكحولية.

نجاح اختبار القيادة من قبل الإدارة العامه للمرور السعودي.

السلامة من عوائق جسديه التي تمنع الحصول على الرخصة. المستندات المطلوبة لاجتياز اختبار القيادة في السعودية وتتطلب الأتي إحضار 6 صور شخصيه تكون خلفيتهم بيضاء اللون. تحضير صورة من الإقامة مع وجود الأصل حتى يتم مطابقتها. اصل جواز السفر. وجود صورة من رخصه القيادة الوطنية. تحضير خطاب من جهه العمل التابع للشخص. صورة من الهوية الشخصية. رسوم أصدار رخصه القيادة داخل المملكة العربية السعودية حيث فرضت الإدارة العامه للمرور السعودي بعض الرسوم لاستخراج رخصه القيادة وتتغير بشكل سنوي، ونوضح اخر الرسوم التي أصدرتها الإدارة العامه للمرور وتشمل الأتي. استخراج رخصه قيادة خاصه لمدة سنه تكلفتها 40 ريال سعودي. استخراج رخصه قيادة خاصه لمدة خمس سنوات تكلفتها 200 ريال سعودي. استخراج رخصه قياد خاصه لمدة عشر سنوات تكلفتها 400 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة اجرءات استخراج رخصه القيادة والمستندات والأوراق والرسوم المدفوعه error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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