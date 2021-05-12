نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة.. تعلن الشرائح المستثناه من نظام الحجر الصحي المؤسسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذا وقد أعلن مصدر مسؤول بشأن نظام الحجر الصحي المؤسسي في المملكة العربية السعودية مؤخراً، أنه في ضوء الجهد المبذول التي تقوم بها الحكومة السعودية، للسيطرة على تفشي المرض الوبائي الحديث فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وبناءً على ما قدمته المؤسسات الصحية المعنية بهذا الصدد في المملكة، أنه قد قررت الحكومة تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي، على كافة الزائرين إلى البلاد من الدول التي لم يتم إجراء تعليق القدوم منها إلي الآن.

وعليه فأنه سوف يتم إستثناء عدد من الفئات من الحجر المؤسسي، كما سيتم خضوعهم لكافة الإجراءات الاحترازية التي قد اعتمدت من قبيل وزارة الصحة:

الحجر الصحي المؤسسي- القادمون عبر المنافذ الجوية:

الآن من خلال موقعكم “ثقفني” يمكنكم التعرف على كافة مختلف الفئات المستثناه من قرار وزارة الداخلية السعودية، والتي تتمثل فيما يلي؛

السعوديين والسعوديات وزوجة المواطن السعودي، وكذلك زوج المواطنة السعودية، وكذلك كلا من أبناء وبنات حاملي الجنسية السعودية، كما يتستثني أيضاً العمالة المنزلية التابعة لأي من الشرائح سابقة الذكر.

غير الُمحصن من العمالة المنزلية المرافقة لمقيم مُحصن.

كافة المُحصنون.

الوفود والبعثات الرسمية.

كلً من حاملي التأشيرات دبلوماسية، والأشخاص الدبلوماسيون وعائلاتهم المرافقين لهم للمملكة.

فريق عمل الملاحة الجوية.

كل شخص له علاقة بأنظمة الإمداد الصحي، وفق ما تقرره وزارة الصحة السعودية.

القادمون خلال المنافذ البحرية والبرية:

السعوديين من الجنسين المواطنون وزوجة المواطن السعودي، وزوج حاملة الجنسية السعودية، وأولاد المواطنة، وكافة العمالة المنزلية المرافقة لمختلف الفئات الموضحة.

من تلقي اللقاح (محصن)، وتابعيه أقل من سن 18 عام.

أصحاب التأشيرة الدبلوماسية وأفراد العائلة المرافقين لهم.

طواقم السفن.

سائقين المركبات ومساعديهم.

أيضاً كل من له علاقة بأنظمة الإمداد الصحي.

مختلف الفئات وفق ما تقرره الجهات المعنية بذلك.

موعد تطبيق الحجر المؤسسي

يتم تطبيق الحجر بحق كافة تلك الفئات سابقة الذكر، ما عدا المحصنين منهم، مع التشديد على ضرورة التأكيد على استخراج وثيقة رسمية لتأمين صحي غير منتهية المفعول أو صدر قرار بإقافها، حيث جاء ذلك في ضوء سعي الحكومة إلى الحد من (كوفيد – 19)، على أن يطبق ذاك على كافة القادمين إلى المملكة السعودية من الزائرين (غير المحصنين) أو من لايحملون ما يثبت ذلك اعتبارًا من تاريخ 8 شوال 1442هـ، الموافق يوم الخميس 20 مايو 2021م.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تهيب المملكة على ضرورة التزام الكافة بالإجراءات الاحترازية المطبقة والأنظمة الوقائية، وعدم التهاون في استكمال وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية الصحية.

كما أضاف المصدر أن كافة أنظمة السلامة والأمان والتدابير الصحية الخاصة بالسفر، تحت التقييم الدوري من قبيل هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، وذلك بحسب التطورات التي تلحق بالوضع الصحي لكل مرحلة، وستتولى المؤسسات ذات العلاقة إعلان الضوابط لـ الحجر الصحي المؤسسي.