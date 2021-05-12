نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السماح للسعوديين بالسفر للخارج والفئات المسموح لها بالسفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم إيقاف السفر خارج المملكة العربية السعودية بسبب الوباء المنتشر للمحافظة على صحة المواطنين، ولقد انتشر خبر السماح للسعوديين بالسفر للخارج وفتح المطارات مما زاد من نسبة البحث للتأكد من موعد فتح المطارات والسفر التي تم تحديدها.

السماح للسعوديين بالسفر للخارج

سوف يكون مسموح إلى السعوديين في الخامس من شهر شوال 1442 بالسفر إلى الأماكن التي يرغبون بها، وحدث ذلك بعد أن تم التأكد من أن جميع المطارات على استعداد لأن يتم بدأ السفر.

يتم إصدار هذا القرار سوى بعد مراجعة الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وسوف يكون السفر في الساعة الواحدة صباحًا في يوم الأثنين والذي سوف يوافق الخامس من شهر شوال، وذلك في 17 مايو 2021.

الفئات المسموح لها بالسفر

لقد تم تحديد الفئات المسموح لها بالسفر حيث أن الأمر غير متاح للجميع، وذلك بغرض أن يتم المحافظة على صحة المواطنين، وبالنسبة إلى الفئات المسموح لها بالسفر ما يلي:

المواطنين الذين تم تحصينهم وقد حصلوا على اللقاح للوقاية من الوباء مع التأكد من حصول المواطن على الجرعتين كاملتين.

كذلك الذين قد حصلوا على رجعة واحدة على أن يكون قد مر أسبوعين من الحصول على الجرعة.

المتعافين من هذا الوباء وذلك بناء على تطبيق توكلنا على أن تكون فترة الإصابة أقل من ستة أشهر.

بالنسبة إلى المواطنين الذين يقل أعمارهم عن 18 عام فيجب أن يقدموا بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي.

إجراءات الوقاية بعد العودة

لقد أكد المتخصصون أنه بعد العودة سوف يتم جعل المواطنين يتعرضون إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع للتأكد من صحتهم، ولن يسمح بالخروج من الحجر قبل أن يتم عمل فحص PCR هذا الفحص يشمل الجميع سوى الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 8 أعوام.

إن السماح للسعوديين بالسفر للخارج وتحديد الفئات المسموح لها بالسفر من الخطوات الجيدة والتي يحرص المسئولين في المملكة العربية على أخذ جميع الاحتياطات لضمان أن يتم تنفيذها على مستوى عالي وبدون أي عواقب.