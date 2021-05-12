موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 1442 وأول أيام العيد

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 1442 حيث أعلنت المملكة رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء وقد تعذر ثبوت رؤية الهلال، وبذلك سيكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك سيكون أول أيامه هو يوم الخميس القادم الثالث عشر من شهر مايو، وذلك وفقا لرؤية المحكمة العليا في السعودية ويمكن التعرف على توقيت صلاة العيد في جميع المدن السعودية في أول أيام شهر شوال.

صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مدن السعودية

يختلف موعد صلاة العيد من مدينة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية نظرا لاتساع مساحة السعودية فقد أكد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز أن موعد أداء صلاه عيد الفطر سيكون توقيته الصحيح يبدأ من بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة، حيث يمكن أداء صلاة العيد في المساجد وفي الساحات التي سوف يتم الإعلان عنها.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

ننشر مواعيد صلاة عيد الفطر في الكثير من المدن السعودية، حيث سيتم اقامة صلاة عيد الفطر المبارك في ظل اجراءات شديدة من الحماية لكل المصليين للحفاظ عليهم من الاصابة بفيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض سيكون الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في مكه المكرمة في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق

موعد صلاة عيد الفطر في جدة في تمام الساعة السادسة في خمس دقائق

موعد صلاة العيد عيد الفطر في المدينة المنورة في تمام الساعة الخامسة و 59 دقيقه

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام في التمام 5:14

موعد صلاة العيد الفطر في حفر الباطن في تمام 5:27 دقيقه

موعد صلاة عيد الفطر في القطيف في تمام 5:14

موعد صلاة عيد الفطر في مدينه الظهران في الساعة 5:14

موعد صلاة عيد الفطر في حائل في تمام 5:46

موعد صلاة عيد الفطر في بريده في تمام الساعة 5:39

موعد صلاة عيد الفطر في القريات 5:56

موعد صلاة عيد الفطر في عنيزه في تمام 5:30

موعد صلاة عيد الفطر في جازان في تمام 5:59

حكم أداء صلاة عيد الفطر

تعتبر صلاة عيد الفطر سنة مؤكدة عند بعض المذاهب، واعتبره مذهب الحنابلة أنها فرض كفاية، وأن سيدنا محمد والصحابة كانوا يؤدون صلاة العيد وكذلك النساء والأطفال خرجوا أيام الصحابة والتابعين لأداء صلاة عيد الفطر، ويكون وقت صلاة العيد تحديداً بعد أن تشرق الشمس بربع ساعة، ويستحب في العيد أن يتطهر المسلم ويلبس جديداً، ويفضل أداء صلاة العيد في الساحات، كما أوصي الرسول والصحابة، وهي عبارة عن ركعتين الأولي التكبير بها سبع تكبيرات والركعة الثانية تكون خمس تكبيرات، وتكون الصلاة أولاً ثم بعد ذلك يليها خطبة العيد.