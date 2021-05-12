نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري لدي بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المصرفية والبنكية المتميزة ولا سيما مزايا التمويل والاقتراض والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوافق رؤية المملكة 2030 وتحظي بدعم حكومي علي العديد من المنتجات التمويلية التي يطرحها البنك ، ويرتبط الملف التمويلي بمشتملاته من منتجات قروض وتمويل مع أهداف التنمية المحلية ويتصل بدعم وزارات الإسكان والتنمية البشرية ، ويطمح بشكل مباشر لدعم الاقتصاد السعودي عن طريق خلق فرص تمويلية واستثمارية لكافة فئات الشعب السعودي وأطيافه ، ومن خلال مقالنا نستعرض لحضراتكم كيفية فتح حساب جاري لدي بنك الرياض ، وأهم ما يميز الحساب لدي بنك الرياض والاشتراطات اللازمة لذلك ، كما نستعرض نبذه عن منتجات البنك التمويلية وكيفية الحصول عليها كما عرضنا لكم مسبقاً عروض التمويل الشخصي من بنك الرياض وشروطها ومميزاتها.

كيفية فتح حساب جاري لدي بنك الرياض

يمكنكم الآن فتح حساب جاري لدي بنك الرياض عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الرياض علي الإنترنت وذلك دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك ، وعن طريق الحساب الإلكتروني تتمكن من إدارة أموالك وتعاملاتك اليومية بسهولة وأمان تام عن طريق اتباع الخطوات التالية :

نقوم بالدخول لموقع بنك الرياض علي الإنترنت.

نقوم باختيار التقدم بطلب وتعبئة النموذج.

نقوم بتوثيق البيانات الشخصية عبر منصة أبشر الرقمية.

ننتظر استقبال بطاقة الصراف الآلي ” مدي ” علي العنوان المسجل بنظام الملف الوطني الموحد.

ويتيح الحساب الإلكتروني مميزات عديدة مثل الطرق المختلفة لإدارة الحسابات المصرفية للعميل ، والعديد من الخدمات الإلكترونية المجانية ، وكشف الحساب الشهري المدمج لكل حسابات العميل لدي البنك، كما يمكن للمقيمين الحصول علي قروض شخصية من بنك الرياض عبر فتح حساب بالبنك.

مميزات فتح الحساب

يعتبر فتح الحساب الجاري لدي بنك الرياض بمثابة الخطوة الأولي علي المسار الصحيح لمتابعة كافة العمليات المصرفية الخاصة بالعميل وذلك عبر الحصول علي مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات البنكية المتميزة ولها العديد من المميزات نستعرضها لحضراتكم كالآتي :

يتوافر فتح الحساب بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

يستطيع العميل سداد فواتير مشترياته بواسطة بطاقة مدي أو دفتر الشيكات.

يحصل العميل علي كشف حساب مفصل لكل تعاملاته المصرفية.

يحصل العميل علي كشف حساب مدمج لكافة حساباته البنكية لدي بنك الرياض.

يتيح البنك اختيارات السداد الكلي والجزئي للفواتير.

الحساب الجاري من بنك الرياض مصمم لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

اشتراطات فتح الحساب الجاري

يقدم بنك الرياض العديد من المنتجات التمويلية المتميزة لعملاؤه السعودين ، وللتعرف علي شروط فتح الحساب الجاري عليكم مطالعة النقاط التالية :

يشترط أن يكون العميل حامل للهوية الوطنية أو الإقامة السارية الصلاحية.

أن يكون لدي العميل حساب مفعل بمنصة أبشر الرقمية.

أن يكون لدي العميل حساب بالنفاذ الوطني الموحد للتوثيق.

أن لا يقل عمر العميل عن 15 عام وفق تاريخ الميلاد الهجري.

أن يكون العميل مسجل بالعنوان الوطني الموحد.

وعن طريق تسجيل خدمات الحساب الجاري يستطيع فئات المتقاعدين والمتدربين الحصول علي قروض شخصية من بنك الرياض.