يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من الحلول البنكية المتنوعة والفرص التمويلية والقروض المختلفة والتي تخدم جميع فئات وطوائف المجتمع السعودي من خلال شبكة بنكية قوية تنتشر في جميع أرجاء المملكة وعن طريق خدمة بنكية إلكترونية متميزة تتيح للعميل فرص الحصول علي الخدمات عن بعد ومن أي مكان وفي أي وقت يريد ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم الفروع العاملة خلال أجازة عيد الفطر من بنك الرياض ، و نعرض بيان يوضح أسماء وعناوين الفروع تفصيلاً حيث يمكنكم التعامل من خلال تلك الفروع أو الحصول علي خدمات بنكية إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الرياض علي الإنترنت.

قائمة الفروع العاملة خلال أجازة عيد الفطر من بنك الرياض

يتيح بنك الرياض الخدمات البنكية عبر فروعه المنتشرة بالمملكة وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 – 05 – 2021 م والموافق 29 – 09 – 1442 هـ وحتي يوم الأحد 16 – 05 – 2021 م والموافق 04 – 10 – 1442 هـ من الأسبوع التالي وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الثانية ظهراً في كل الأيام المعلنة من خلال قائمة الفروع التالية :

فرع المصيف بحي المصيف بطريق أبو بكر الصديق بمدينة الرياض. فرع الدائري الجنوبي بحي شبرا بطريق الدائري الجنوبي بمدينة الرياض. فرع الجردة بحي الجردة بشارع الملك فيصل بمدينة القصيم. فرع حائل الرئيسي بحي شمال المطار بشارع ابن خلدون بمدينة حائل. فرع الشرائع بحي الشرائع بشارع عمر قابل بمدينة مكة المكرمة. فرع المدينة بحي الشهداء بشارع الملك عبدالله بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. فرع الأمير سلطان بحي النهضة بشارع الأمير سلطان بمدينة جدة. فرع العزيزية بحي العزيزية بشارع الأمير ماجد بمدينة جدة. فرع الأستاد الرياضي بحي الجوهرة بطريق الليث بمدينة جدة. فرع شارع الأمير محمد بحي السوق بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمدينة الدمام. فرع شارع الملك عبد العزيز بحي العقربية بشارع الملك عبد العزيز بمدينة الخبر. فرع شارع القدس بحي البحر بشارع القدس بمدينة القطيف. فرع جامعة الملك فيصل بحي الخالدية بشارع الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بمدينة الأحساء.

استخدام بطاقة الصراف الآلي مدي

ويستطيع العملاء استخدام خدمات بنك الرياض عن طريق الخدمات الإلكترونية والصرافات المنتشرة بأرجاء المملكة عن طريقة بطاقة مدي ، كما يمكن الاستفادة منها خلال السفر لأي دولة أخري وحتي خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي خاصة إندونيسيا والفلبين والهند ويمكن للعميل التأكد من عمل البطاقة بتلك البلدان بالاتصال على 920002470 للتأكد من عمل بطاقة بنك الرياض مدى بالشكل الصحيح في تلك البلدان ، وفي حال وجاه العميل أي مشكلة في استخدام بطاقة بنك الرياض مدى أثناء أثناء السفر يمكنه الاتصال علي الرقم الموحد : (+966) 920002470 ، ويستطيع المواطنين والمقيمين فتح حساب جاري ببنك الرياض خلال دقيقتين عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك.