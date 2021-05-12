نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض عبداللطيف جميل في العيد تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأتي عروض عبداللطيف جميل في العيد امتدادًا لسلسلة عروض أطلقتها شركة تويوتا جميل خلال الأشهر الماضية إلا أن سعر تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم هو أحد أهم ما يميز هذه العروض التي تتميز بالشمولية والحصرية والتنوع بين فئات مختلفة من السيارات سعيًا وراء إرضاء رغبات كافة الباحثين عن عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية وفق أحسن الأسعار وأقل دفعة مقدمة وأطول فترة سداد وهو الأمر الذي يجتمع في عروض شركة تويوتا 2021 في العيد وقبلها عروض شركة تويوتا في رمضان .

عروض عبداللطيف جميل في العيد

الحقيقة أن عروض شركة تويوتا في العيد ليست حكرًا على عبداللطيف جميل فقط بل هناك العديد من المعارض التي تقوم بتقديم عروض تقسيط السيارات الجديدة في مثل هذه الفترة من العام لكن عروض جميل تتميز بأنها تتم مع الوكيل كما أنها تشمل بعض المزايا لا يتمتع بها المشتري إلا من خلال الشراء المباشر من الشركة للاستفادة الكاملة من العرض لكن هذه العروض تشمل حتى الآن 5 موديلات لها سمعة طيبة وهي عروض تويوتا راش 2021 وعروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 فضلًا عن تويوتا كورولا وانوفا وتويوتا يارس 2021.

تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط

تشمل عروض عبداللطيف جميل في العيد إمكانية شراء تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم وبدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية مع إمكانية تحمل الشركة القسط الأول وذلك في بعض الحالات التي يقل فيها القسط الشهري عن 1500 ريال حيث يصل قيمة القسط الشهري في هذا العرض إلى 1876 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة وتصل مدة التقسيط إلى 60 شهرًا حيث يصل معدل النسبة السنوي إلى حوالى 15 % .

وفي حالة الاستفادة من العرض بدون مقدم لن يكون بمقدور المشتري الاستفادة من ميزة الإعفاء من القسط الأول لأن الشركة حددت له 1500 ريال كحد أقصى ويمكن بالطبع دفع مبلغ مقدم لتقليص مبلغ دفعة التملك الذي يكون في حدود 40 % من سعر السيارة وهذا الخيار – أي سداد الدفعة المقدمة – يوفر العديد من المزايا أهمها تقليل قيمة القسط الشهري وتقليل قيمة دفعة التملك وبطبيعة الحال يقل سعر السيارة النهائي.