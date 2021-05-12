تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. “توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمركز السعودي لزراعة الأعضاء عن إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

وتأتي الخدمة تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج، على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى، كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.

يُشار إلى أن عددًا من الوزراء والمسؤولين بادروا بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، وذلك بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

يذكر أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد جاءت اهتماماً منهما بمرضى الفشل العضوي النهائي، وكذلك لتشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.