المسند: هلال شوال سيمكث اليوم في المملكة على هذا النحو

بلادي – الرياض :

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن هلال شهر شوال سيمكث في أجواء المملكة اليوم (الأربعاء)، لمدة 37 دقيقة بالجنوب، و39 دقيقة في الشرق، و40 دقيقة بالغرب، و41 دقيقة بالشمال.

وأشار المسند، في رسم توضيحي إلى هيئة وموضع الشمس والهلال وكوكب الزهرة قبيل غروب الشمس، وفقًا لأفق مكة، مساء اليوم.

يُذكر أنه تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الثلاثاء، ليكون اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدًا الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.