“الإحصاء”: 329 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الرابع 2020.. 61% منها للقطاع الخاص

بلادي – الرياض :
بلغ عدد التأشيرات الصادرة خلال الربع الرابع 2020 نحو 329 ألف تأشيرة عمل، مقارنةً بنحو 74.2 ألف تأشيرة صدرت في الربع الثالث من العام نفسه.
وحسب نتائج نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الربع الرابع من العام الماضي استخراج 98.2 ألف تأشيرة للعمالة من الرجال بنسبة 29.8% من إجمالي التأشيرات، مقابل 230.8 ألف تأشيرة للإناث (70.2%).
واستحوذ القطاع الخاص على 61.1% من التأشيرات (200.9 ألف تأشيرة)، مقابل 1.3% للقطاع الحكومي (4251) تأشيرة، فيما كانت بقية التأشيرات وعددها 123.8 ألف (بنسبة 38%) من نصيب الأفراد.
ويشير التقرير إلى أن 87% من التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة لم تُستخدم، مقابل 9.5% من التأشيرات تم استخدامها، و3.6% تم إلغاؤها.
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