أمير الباحة يتكفل بعلاج طفل يعاني من شلل دماغي سفلي ويحتاج لعلاج مدته 3 أشهر

بلادي – الرياض : تكفل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بسداد علاج تأهيل الطفل “حافظ”، من ذوي الإعاقة. ويعاني حافظ (7 سنوات)، من شلل دماغي سفلي، ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة. وأعربت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، عن الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة؛ لتكفله بتكاليف تأهيل الطفل.

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