كشْف مواقع أثرية في المملكة يعود تاريخها إلى نحو 350 ألف سنة

بلادي – الرياض :

اكتشفت هيئة التراث، بالتعاون مع معهد “ماكس بلانك” لعلوم تاريخ الإنسان، مواقع أثرية في المملكة، تعود إلى حوالي 350 ألف سنة، وذلك ضمن المشروع العلمي “الجزيرة العربية الخضراء”.

وعثر المسؤولون عن المشروع في موقع “النسيم” بصحراء النفود بمنطقة حائل على أدلة بيئية على وجود بحيرة عميقة، ربما كانت عذبة المياه، ومواد أثرية تعود إلى عصر “البلايستوسين” الأوسط.

وتضممت المواد الأثرية التي عُثر عليها في الموقع، طبقًا لمقال نُشر مؤخراً في المجلة العالمية “Nature Scientific Reports”، أدوات حجرية أشولية يعود تاريخها ما بين 250 إلى 350 ألف سنة، أي ما يتوافق على الأرجح مع مرحلة النظير البحري التاسع حين ذاب الجليد فيها وتشكلت بحيرات في صحراء النفود.

كما عُثر في الموقع على حوض عميق يبرز في وسطه رواسب بها مواد أثرية من العصر الحجري الأسفل، وقد تم جمع نحو 354 قطعة فأسٍ حجري، ورقائق حجرية مختلفة، واتضح من خلال المسح وجود ارتباط شديد بين المواد الأثرية والبحيرة الجافة.

وأشار المقال إلى تشابه أدوات الحجارة المكتشفة مع تلك التي سبق العثور عليها في المواقع الأشولية في صحراء النفود، ودلّت بعض القطع على جلب المواد الخام إلى الموقع لصناعة الأدوات، وطرح بعضها بعد اختبار جودتها، وشكّلت بعض القطع قبل نبذها.

يذكر أن نتائج الدراسات السابقة للمشروع، الذي بدأ منذ عدة سنوات، أسفرت عن اكتشاف أدلة لوجود آلاف البحيرات، والأنهار، والغابات، والكائنات في أنحاء الجزيرة، التي نشأت حولها العديد من الحضارات المتعاقبة؛ بسبب المناخ المعتدل لشبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت.