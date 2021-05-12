نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران السعودي بين مصر والسعودية 2021 بعد إجازة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد فتح الطيران السعودي، يبحث الكثير من محبي السفر والأشخاص المقيمين والذي يريدون قضاء الإجازة بعد عيد الفطر المبارك، سواء في رحلة سياحية أو لزيارة الأهل، عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، والذي سيتم فتحه مباشرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، تابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد فتح الطيران السعودي

وقد أعلنت المصادر الرسمية عن فتح الطيران السعودي والمنافذ البرية والبحرية والجوية السعودية للسفر إلى الخارج إلى العديد من الدول ومنها مصر، وهذا في خامس يوم عيد الفطر الموافق 5 شوال 1442، والذي سيوافق ميلاديا يوم الاثنين 17 مايو 2021، ويمكن للمواطن أو المقيم بالسعودية السفر إلى الخارج بعد هذا التاريخ وفقا للشروط التي أعلنت عنها الوزارة، فتابعوا معنا، وقد وضعت السعودية للطيران عبر موقعها الإلكترني الرسمي saudia.com شروط السفر من السعودية إلى الدول الأخرى والتي تختلف من دولة لدولة.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وسيتم فتح الطيران بين مصر والسعودية أيضا في نفس الموعد الذي ذكرناه سالفا، وهو يوم الاثنين 17/5/2021، ولكن هذا وفق الشروط المعلنة والتي سنذكرها لك في السطور التالية، فتابع معنا.

شروط السفر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عدة شروط للسفر إلى الخارج، يجب على كل مواطن ومقيم يرغب بالسفر بعد فتح الطيران القيام بها للسفر، وهذه الشروط هي:

أن يكون الراغب في السفر سواء كان مواطن أو مقيم قد حصل على جرعتي التطعيم الخاصين بفيروس كورونا، والذي يمكنك عمله عبر تطبيق توكلنا من هنا، وأن يمر عليك 14 يوما من التطعيم.

في حالة تعافي الراغب في السفر من الفيروس سابقا، يجب أن يمر على تعافيه ما لا يقل عن 6 أشهر، وهذا ما يمكنك معرفته من تطبيق توكلنا أيضا عبر الجوال.

في حال وجود مرافقين أقل من 18 سنة، يجب أن يتم تقديم بوليصة تأمين من البنك المركزي السعودي للتأمين عليه في حالة إصابته أثناء السفر، وأن يتم تطبيق الحجر المنزلي عليه لمدة أسبوع، ويقوم بعدها بتحليل PCR.

هذا كان مقالنا عن موعد فتح الطيران السعودي وفتح الطيران بين مصر والسعودية بعد العيد، نود أن نذكركم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، دمتم في حفظ الله ورعايته.