شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 908 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 429389 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 413010 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7111 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :