نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 2021 وقت صلاة العيد في المملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021، يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بأراضي المملكة عن وقت صلاة العيد في السعودية 1442، وسنتحدث معكم في هذا المقال عن مواعيد صلاة العيد في كافة أراضي المملكة وكيفية صلاة العيد، يتمنى لكم موقع ثقفني عيد فطر سعيد، وأن يتقبل الله صيامكم وقيامكم في شهر رمضان الكريم، تابعوا معنا.

موعد صلاة عيد الفطر 1442

وقد أعلنت المملكة عن أن اليوم يوم الاربعاء الموافق 12 مايو 2021 ميلاديا، والموافق هجريا 30 رمضان 2021 هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن غدا يوم الخميس 13 مايو 2021 هو أول يوم بشهر شوال 1442 وأول أيام عيد الفطر المبارك، وسنتابع معكم مواعيد صلاة عيد الفطر في مختلفة مناطق المملكة.

وقت صلاة العيد في السعودية 1442

وستقام صلاة عيد الفطر المبارك 1442 في مختلف مناطق المملكة في الأوقات التالية:

مدينة الرياض: الساعة 5:30 الخامسة والنصف صباحا.

مدينة الدمام والخبر: الساعة 5:14 الخامسة وأربعة عشر دقيقة صباحا.

المدينة المنورة: الساعة 5:59 الخامسة وتسع وخمسون دقيقة صباحا.

مكة المكرمة: الساعة 6:03 السادسة وثلاث دقائق صباحا.

مدينة جدة: الساعة 6:05 السادسة وخمس دقائق صباحا.

مدينة سكاكا: الساعة 5:47 صباحا.

مدينة القطيف: الساعة 5:14 الخامسة وأربعة عشر دقيقة صباحا.

مدينة بريدة: الساعة 5:39 صباحا.

مدينة حائل: الساعة 5:46 صباحا.

مدينة عرعر: الساعة 5:42 صباحا.

وقت صلاة العيد في مدينة ينبع: الساعة 6:06 صباحا.

موعد صلاة العيد في الجوف: الساعة 5:49 صباحا.

موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 الخامسة وأربعة وخمسون دقيقة صباحا.

في مدينة الطائف: 6:01 السادسة ودقيقة صباحا.

في مدينة نجران: 5:52 الخامسة والثانية والخمسون دقيقة صباحا.

موعد صلاة العيد في القويعية: الساعة 5:37 صباحا.

موعد صلاء العيد في رفحا: الساعة 5:35 صباحا.

في مدينة الخرج: الساعة 5:29 صباحا.

كيفية أداء صلاة العيد

صلاة العيد تتم بسهولة، حيث إن صلاة العيد عبارة عن ركعتين كأي صلاة، في الركعة الأولى يكبر المصلي 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة سورة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر لها من القرآن، والركعة الثانية يكبر المصلي 5 تكبيرا بعد تكبيرة القيام قبل قراءة سورة الفاتحة.

ويسن في يوم العيد التطيب ولبس أفضل الثياب وصلة الأرحام، وقد تحدثنا في مقال سابق عن رسائل تهنئة عيد الفطر2021 رسائل للأهل والأحباب، كل عام وأنتم بخير متابعينا الأعزاء.