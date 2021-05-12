رابط التسجيل للتبرع بالأعضاء في السعودية عبر scot.gov.sa المركز السعودي لزراعة الأعضاء

رابط التسجيل للتبرع بالأعضاء، أصبح من الروابط التي ارتفعت عمليات البحث عنه خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، فقد شهد الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في التبرع بالأعضاء تعطلاً مفاجئ، بسبب كثرة عملية التسجيل من مختلف فئات المجتمع السعودي، ولكن تم العمل على تصليح العطل وعاد الموقع للعمل مرة آخري، بكامل كفاءته لاستقبال طلبات التسجيل للتبرع بالأعضاء.

رابط المركز السعودي لزراعة الأعضاء

الدخول على الموقع الإلكتروني “scot.gov.sa“.

كتابة البيانات بالكامل في الخانة المحددة لها.

تحديد نوع التبرع.

كتابة البريد الإلكتروني.

تحديد كلمة المرور.

الضغط على حفظ.

مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

أعلن جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اشتراكهم في برنامج التبرع لزراعة الأعضاء، تحت رعاية المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وذلك حرصاً منهم ودعماً للمرضي الذين لديهم فشل كلي في عضو من الأعضاء، والذي قد يتوقف على نقل وزرع هذا العضو استمرار الحياة لديهم، وامتثالاً لقول العزة “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”، فتزايد البحث عن رابط التسجيل للتبرع بالأعضاء.

المركز السعودي لزراعة الأعضاء

كان يسمي سابقاً المركز السعودي للكلي، وهو متخصص في نقل وزراعة الكلي لمرضي الفشل الكلوي، وكذا العمل على العلاج والغسيل في وحدات غسيل الفشل الكلوي، ثم تم تطويره ليكون المركز السعودي لزراعة الأعضاء والتبرع بها بعد الوفاة، وذلك بدعم من القيادة الحكيمة على مر العصور للملكة العربية السعودية، وخلال الوقت الحالي أصبح المركز من أهم المراكز في المنطقة، نظراً للدعم الذي تقدمه عدد من الهيئات والجمعيات الأهلية، والإشراف المباشر من خادم الحرمين الشريفين الذي جعل من المركز مرجعاً لدول مجلس التعاون الخليجي في زراعة وتبرع الأعضاء.