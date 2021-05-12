نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد الرياض 1442 || موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1 شوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد الرياض تعلنه وكذلك أماكن الصلاة داخل المدينة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا نتيجة تحري رؤية هلال شوال، وأن المتمم لشهر رمضان هو الأربعاء 12 من مايو، وأن اليوم الأول للعيد هو الخميس 13 من نفس الشهر الموافق 1 شوال 1442، ولكي نقوم بتغطية المواعيد للصلاة في كل مكان في المملكة، نرفق لكم موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الرياض.

وقت صلاة العيد الرياض بالمملكة

تحدد موعد صلاة العيد في السعودية بكافة المدن، كما تحددت أماكن الصلاة لتكون في المساجد والمناطق المخصصة لذلك، ونعلمكم أن توقيت صلاة عيد الفطر 1442 في الرياض تحدد ليكون في تمام الساعة 5:30 ’’الخامسة وثلاثين دقيقة’’ صباحاً من يوم الخميس، وتؤدي الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي ما يقرب من 20 دقيقة، ويتم ترديد تكبيرات العيد منذ مغرب متمم شهر رمضان، لهذا نرفق لكم الآن تكبيرات عيد الفطر.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

موعد صلاة عيد الفطر 1442 السعودية

تحدد موعد صلاة العيد الفطر 2021 السعودية في كافة المدن، وسنرفق لكم الآن خلال جدول كامل وقت صلاة العيد في المدينة ومكة وكافة المدن.

الدمام 1442 : في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الرياض: الساعة الخامسة ونصف صباحاً.

وقت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة : في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة : في تمام الساعة 6:3 صباحا.

جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

سكاكا: في تمام الساعة 5:47 صباحا.

النبك: في تمام الساعة 5:56 صباحا.

ينبع: في تمام الساعة 6:6 صباحا.

دومة الجندل: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

بيشة: في تمام الساعة 5:54 صباحا.

الطائف: في تمام الساعة 6:1 صباحا.

نجران: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

القويعية: في تمام الساعة 5:37 صباحا.

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحا.

المبرز: في تمام الساعة 5:18 صباحا.

القطيف: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الظهران: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

بريدة: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

حائل: في تمام الساعة 5:46 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5:42 صباحا.

رفحاء: في تمام الساعة 5:35 صباحا.

الخرج: في تمام الساعة 5:29 صباحا.

أرفقنا إليكم توقيت صلاة عيد الفطر بالسعودية صباح يوم الخميس، وبالمقدمة تعرفنا علي وقت صلاة العيد الرياض الآن.